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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 21:59 | Обновлено 24 мая 2025, 22:47
572
0

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это совсем другие ощущения»

Наставник киевлян отреагировал на чемпионство

24 мая 2025, 21:59 | Обновлено 24 мая 2025, 22:47
572
0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это совсем другие ощущения»
ФК Динамо. Александр Шовковский

В субботу, 24 мая, прошел матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Колос».

Команды сыграли на стадионе им. В. Лобановского в Киеве. Поединок завершился вничью 1:1.

Этот матч стал последним в текущем сезоне УПЛ для обеих команд – «Динамо» стало чемпионом. На титул киевлян отреагировал главный тренер Александр Шовковский.

«Безусловно хочется благодарить всех причастных к этому действительно большому празднику. Мы вернули в наш родной город, Киев этого заслуживает. Нет ни одного человека в клубе, который не был бы отмечен сегодня. Это работники стадиона, которые готовят для нас этот шикарный газон, это люди, которые работают на базе и помогают нам во всем, это наш транспортный отдел, который помогает во всех логистических вопросах, несмотря на все сложности, которые возникают, когда мы выезжаем в другой город или другую страну. Спасибо всем работникам офисного отдела – они готовят для нас много всего. И, безусловно, спасибо нашим болельщикам, потому что футбол – игра для вас.

Вы знаете, 14 раз я был причастен в качестве игрока, когда команда выигрывала чемпионат Украины. Сегодня впервые я получаю чемпионство как главный тренер - и это совсем другое ощущение. И это благодарность президенту и руководству клуба за доверие, за поддержку. А еще приятнее, что сегодняшняя наша победа – юбилейная, 30-я. Победа, которая дает нам еще одну звезду. И именно эту звезду мы хотим посвятить нашим воинам, нашим защитникам. Это звезда благодарности. Для того, чтобы сегодня мы стояли здесь и праздновали, они делают все возможное, чтобы в наших домах был мир. Они защищают нашу землю. Они защищают наши дома. И низкий поклон им и большая благодарность. Это ваша звезда, это наша вам благодарность.

А я еще раз поздравляю Киев, еще раз поздравляю вас с победой, с чемпионством. И хочу еще раз напомнить вам, что мы это сделали без единого поражения. «Динамо» – чемпион! Поздравляю вас!», – сказал Шовковский.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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