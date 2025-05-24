Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос

В субботу, 24 мая, состоялись три поединка последнего 30-го туре Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Две игры были проведены одновременно в пятницу, а еще три игры запланированы на воскресегье.

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Все три субботних матча завершились вничью: Черноморец – Александрия (0:0), Рух – Шахтер (1:1), Динамо – Колос (1:1).

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (70), Александрия (67), Шахтер (62), Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46).

Динамо под руководством Александра Шовковского провело сезон без поражений (20 побед и 10 ничьих) и получило 30-й трофей чемпионатов (включая с советским периодом), благодаря чему на эмблеме киевлян появилась третья звезда.

Второе место в чемпионате сенсационно заняла Александрия. Команда Руслана Ротаня сумела опередить в турнирной таблице донецкий Шахтер.

Несмотря на победу в Кубке Украины, руководство Шахтера посчитало третье место неудачей и уволило главного тренера Марино Пушича.

В УПЛ остался незакрытым один вопрос – борьба за 4-е еврокубковое место продолжается. В последнем туре Полесье будет принимать Кривбасс, а Карпаты сыграют на выезде против Зари.

Аутсайдеры УПЛ: Ворскла (27), Левый Берег (26) – попали в плей-оф, Ингулец (24), Черноморец (22) – выбыли.

Ингулец Петрово и одесский Черноморец выбыли в дивизион ниже. Из Первой лиги повысился в классе Эпицентр и Полтава.

В плей-офф за путевки в УПЛ (29 мая и 1 июня) Металлист 1925 сыграет против Левого Берега, а Кудровка сразится с Ворсклой.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25:

1-е место УПЛ ( Динамо ) – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

) – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации Победитель Кубка Украины ( Шахтер ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации 2-е место УПЛ ( Александрия ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации 4-е место УПЛ (Полесье, Карпаты или Кривбасс) – Лига конференций, Q2

🔹 Возможные расклады: Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46)

Полесье выйдет в ЛК, если победит Кривбасс, при этом результат параллельного матча Заря – Карпаты не будет иметь значения. Также Полесье попадет в еврокубки, если сыграет вничью с Кривбассом, а Карпаты не выиграют у Зари.

Карпаты выйдут в ЛК, если победят Зарю, а Полесье при этом не выиграет у Кривбасса, то есть сыграет вничью или проиграет.

Кривбасс выйдет в ЛК, если победит Полесье, и при этом Карпаты потеряют очки в матче с Зарей, то есть сыграют вничью или проиграют.

⚽️ Украинская Премьер-лига

30-й тур. 23–25 мая

🔹 23 мая (пятница)

15:30. Ингулец Петрово – Ворскла Полтава – 1:1

15:30. Оболонь Киев – Левый Берег Киев – 1:0

🔹 24 мая (суббота)

13:00. Черноморец Одесса – Александрия – 0:0

15:30. Рух Львов – Шахтер Донецк – 1:1

18:00. Динамо Киев – Колос Ковалевка – 1:1

🔹 25 мая (воскресенье)

15:30. Верес Ровно – ЛНЗ Черкассы

18:00. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог

18:00. Карпаты Львов – Заря Луганск

🏆 Турнирная таблица