Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
На последнее еврокубковое место претендуют Полесье, Карпаты и Кривбасс
В субботу, 24 мая, состоялись три поединка последнего 30-го туре Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Две игры были проведены одновременно в пятницу, а еще три игры запланированы на воскресегье.
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Все три субботних матча завершились вничью: Черноморец – Александрия (0:0), Рух – Шахтер (1:1), Динамо – Колос (1:1).
Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (70), Александрия (67), Шахтер (62), Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46).
Динамо под руководством Александра Шовковского провело сезон без поражений (20 побед и 10 ничьих) и получило 30-й трофей чемпионатов (включая с советским периодом), благодаря чему на эмблеме киевлян появилась третья звезда.
Второе место в чемпионате сенсационно заняла Александрия. Команда Руслана Ротаня сумела опередить в турнирной таблице донецкий Шахтер.
Несмотря на победу в Кубке Украины, руководство Шахтера посчитало третье место неудачей и уволило главного тренера Марино Пушича.
В УПЛ остался незакрытым один вопрос – борьба за 4-е еврокубковое место продолжается. В последнем туре Полесье будет принимать Кривбасс, а Карпаты сыграют на выезде против Зари.
Аутсайдеры УПЛ: Ворскла (27), Левый Берег (26) – попали в плей-оф, Ингулец (24), Черноморец (22) – выбыли.
Ингулец Петрово и одесский Черноморец выбыли в дивизион ниже. Из Первой лиги повысился в классе Эпицентр и Полтава.
В плей-офф за путевки в УПЛ (29 мая и 1 июня) Металлист 1925 сыграет против Левого Берега, а Кудровка сразится с Ворсклой.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25:
- 1-е место УПЛ (Динамо) – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины (Шахтер) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ (Александрия) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 4-е место УПЛ (Полесье, Карпаты или Кривбасс) – Лига конференций, Q2
🔹 Возможные расклады: Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46)
Полесье выйдет в ЛК, если победит Кривбасс, при этом результат параллельного матча Заря – Карпаты не будет иметь значения. Также Полесье попадет в еврокубки, если сыграет вничью с Кривбассом, а Карпаты не выиграют у Зари.
Карпаты выйдут в ЛК, если победят Зарю, а Полесье при этом не выиграет у Кривбасса, то есть сыграет вничью или проиграет.
Кривбасс выйдет в ЛК, если победит Полесье, и при этом Карпаты потеряют очки в матче с Зарей, то есть сыграют вничью или проиграют.
⚽️ Украинская Премьер-лига
30-й тур. 23–25 мая
🔹 23 мая (пятница)
- 15:30. Ингулец Петрово – Ворскла Полтава – 1:1
- 15:30. Оболонь Киев – Левый Берег Киев – 1:0
🔹 24 мая (суббота)
- 13:00. Черноморец Одесса – Александрия – 0:0
- 15:30. Рух Львов – Шахтер Донецк – 1:1
- 18:00. Динамо Киев – Колос Ковалевка – 1:1
🔹 25 мая (воскресенье)
- 15:30. Верес Ровно – ЛНЗ Черкассы
- 18:00. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог
- 18:00. Карпаты Львов – Заря Луганск
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|30
|20
|10
|0
|61 - 19
|70
|2
|Александрия
|30
|20
|7
|3
|46 - 22
|67
|3
|Шахтер Донецк
|30
|18
|8
|4
|69 - 26
|62
|4
|Полесье
|29
|12
|11
|6
|37 - 27
|47
|5
|Карпаты Львов
|29
|13
|7
|9
|41 - 33
|46
|6
|Кривбасс
|29
|13
|7
|9
|33 - 25
|46
|7
|Рух Львов
|30
|9
|11
|10
|30 - 27
|38
|8
|Заря
|29
|11
|4
|14
|31 - 38
|37
|9
|Колос Ковалевка
|30
|8
|12
|10
|27 - 25
|36
|10
|Верес
|29
|9
|8
|12
|32 - 43
|35
|11
|Оболонь
|30
|8
|8
|14
|19 - 43
|32
|12
|ЛНЗ Черкассы
|29
|7
|9
|13
|24 - 36
|30
|13
|Ворскла
|30
|6
|9
|15
|24 - 38
|27
|14
|Левый берег
|30
|7
|5
|18
|18 - 39
|26
|15
|Ингулец
|30
|5
|9
|16
|21 - 47
|24
|16
|Черноморец
|30
|6
|5
|19
|20 - 45
|23
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