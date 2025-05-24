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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 20:10 | Обновлено 24 мая 2025, 21:18
3089
0

Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос

На последнее еврокубковое место претендуют Полесье, Карпаты и Кривбасс

24 мая 2025, 20:10 | Обновлено 24 мая 2025, 21:18
3089
0
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
УПЛ. Динамо завоевало титул в сезоне 2024/25

В субботу, 24 мая, состоялись три поединка последнего 30-го туре Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Две игры были проведены одновременно в пятницу, а еще три игры запланированы на воскресегье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все три субботних матча завершились вничью: Черноморец – Александрия (0:0), Рух – Шахтер (1:1), Динамо – Колос (1:1).

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (70), Александрия (67), Шахтер (62), Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46).

Динамо под руководством Александра Шовковского провело сезон без поражений (20 побед и 10 ничьих) и получило 30-й трофей чемпионатов (включая с советским периодом), благодаря чему на эмблеме киевлян появилась третья звезда.

Второе место в чемпионате сенсационно заняла Александрия. Команда Руслана Ротаня сумела опередить в турнирной таблице донецкий Шахтер.

Несмотря на победу в Кубке Украины, руководство Шахтера посчитало третье место неудачей и уволило главного тренера Марино Пушича.

В УПЛ остался незакрытым один вопрос – борьба за 4-е еврокубковое место продолжается. В последнем туре Полесье будет принимать Кривбасс, а Карпаты сыграют на выезде против Зари.

Аутсайдеры УПЛ: Ворскла (27), Левый Берег (26) – попали в плей-оф, Ингулец (24), Черноморец (22) – выбыли.

Ингулец Петрово и одесский Черноморец выбыли в дивизион ниже. Из Первой лиги повысился в классе Эпицентр и Полтава.

В плей-офф за путевки в УПЛ (29 мая и 1 июня) Металлист 1925 сыграет против Левого Берега, а Кудровка сразится с Ворсклой.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25:

  • 1-е место УПЛ (Динамо) – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины (Шахтер) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ (Александрия) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 4-е место УПЛ (Полесье, Карпаты или Кривбасс) – Лига конференций, Q2

🔹 Возможные расклады: Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46)

Полесье выйдет в ЛК, если победит Кривбасс, при этом результат параллельного матча Заря – Карпаты не будет иметь значения. Также Полесье попадет в еврокубки, если сыграет вничью с Кривбассом, а Карпаты не выиграют у Зари.

Карпаты выйдут в ЛК, если победят Зарю, а Полесье при этом не выиграет у Кривбасса, то есть сыграет вничью или проиграет.

Кривбасс выйдет в ЛК, если победит Полесье, и при этом Карпаты потеряют очки в матче с Зарей, то есть сыграют вничью или проиграют.

⚽️ Украинская Премьер-лига

30-й тур. 23–25 мая

🔹 23 мая (пятница)

  • 15:30. Ингулец Петрово – Ворскла Полтава – 1:1
  • 15:30. Оболонь Киев – Левый Берег Киев – 1:0

🔹 24 мая (суббота)

  • 13:00. Черноморец Одесса – Александрия – 0:0
  • 15:30. Рух Львов – Шахтер Донецк – 1:1
  • 18:00. Динамо Киев – Колос Ковалевка – 1:1

🔹 25 мая (воскресенье)

  • 15:30. Верес Ровно – ЛНЗ Черкассы
  • 18:00. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог
  • 18:00. Карпаты Львов – Заря Луганск

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 30 20 10 0 61 - 19 70
2 Александрия 30 20 7 3 46 - 22 67
3 Шахтер Донецк 30 18 8 4 69 - 26 62
4 Полесье 29 12 11 6 37 - 27 47
5 Карпаты Львов 29 13 7 9 41 - 33 46
6 Кривбасс 29 13 7 9 33 - 25 46
7 Рух Львов 30 9 11 10 30 - 27 38
8 Заря 29 11 4 14 31 - 38 37
9 Колос Ковалевка 30 8 12 10 27 - 25 36
10 Верес 29 9 8 12 32 - 43 35
11 Оболонь 30 8 8 14 19 - 43 32
12 ЛНЗ Черкассы 29 7 9 13 24 - 36 30
13 Ворскла 30 6 9 15 24 - 38 27
14 Левый берег 30 7 5 18 18 - 39 26
15 Ингулец 30 5 9 16 21 - 47 24
16 Черноморец 30 6 5 19 20 - 45 23
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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