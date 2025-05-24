ОФИЦИАЛЬНО. Арда Туран покинул пост коуча Эюпспора. Его сватают в Шахтер
Сегодня «горняки» распрощались с боснийцем Марино Пушичем
38-летний турецкий специалист Арда Туран покинул пост главного тренера «Эюпспора», где работал с апреля 2023 года.
Вице-президент турецкого клуба Фатих Кулаксиз через социальную сеть Х уже попрощался с Тураном, выразив тому благодарность за плодотворное сотрудничество.
«Большое спасибо вам, тренер, за приложенные усилия, потраченную энергию, опыт, которым вы поделились, проявленное вами уважение и успехи, которых вы добились с того дня, как мы начали. Было здорово работать с вами. Я буду продолжать гордиться вашими достижениями. Пусть ваш путь будет чист и вам сопутствует удача. Мое сердце с вами, Арда Туран», – написал один из руководителей «Эюпспора».
Сам Туран после сегодняшней победы над «Антальяспором» (2:1) в финальном туре Суперлиги-2024/25 вышел к болельщикам и тепло попрощался с ними.
Напомним, Арду Турана сватают на пост коуча «Шахтера», который сегодня распрощался с боснийцем Марино Пушичем.
THE SPECIAL TURCO 😍— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) May 24, 2025
Babalar sözünü tutar... pic.twitter.com/fr8jpVFVD8
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