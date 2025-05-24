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Турция
24 мая 2025, 22:18 |
668
6

ОФИЦИАЛЬНО. Арда Туран покинул пост коуча Эюпспора. Его сватают в Шахтер

Сегодня «горняки» распрощались с боснийцем Марино Пушичем

24 мая 2025, 22:18 |
668
6
ОФИЦИАЛЬНО. Арда Туран покинул пост коуча Эюпспора. Его сватают в Шахтер
ФК Эюпспор. Арда Туран

38-летний турецкий специалист Арда Туран покинул пост главного тренера «Эюпспора», где работал с апреля 2023 года.

Вице-президент турецкого клуба Фатих Кулаксиз через социальную сеть Х уже попрощался с Тураном, выразив тому благодарность за плодотворное сотрудничество.

«Большое спасибо вам, тренер, за приложенные усилия, потраченную энергию, опыт, которым вы поделились, проявленное вами уважение и успехи, которых вы добились с того дня, как мы начали. Было здорово работать с вами. Я буду продолжать гордиться вашими достижениями. Пусть ваш путь будет чист и вам сопутствует удача. Мое сердце с вами, Арда Туран», – написал один из руководителей «Эюпспора».

Сам Туран после сегодняшней победы над «Антальяспором» (2:1) в финальном туре Суперлиги-2024/25 вышел к болельщикам и тепло попрощался с ними.

Напомним, Арду Турана сватают на пост коуча «Шахтера», который сегодня распрощался с боснийцем Марино Пушичем.

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Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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mastorent
та нормально. пушич номер два, уверяю вас
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+3
Pavel_i_CO
Чурка.. Він буде не радий, що завітав до ДНОнєтскай команди 
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+2
Boodya
Не чекайте від нього чудес.
Пушич пішов, Пушич і прийде (якщо не гірше)
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+1
antt
Його Еюспор на позицію вище ніж той самий Трабзонспор в місцевій лізі. І лідерами не назвеш хоча в першій частині турнірної таблиці. На це що тут також будуть з ним розраховувати.
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0
Singularis
Туран слил 4 игры подряд с РМ 2:13,  отчего клуб потерял шансы на еврокубки.   Вот его и выперли. Пусть идёт в СК Полтава.
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0
Первый Среди Равных
А суперінсайдер Фабріціо Романо свою суперінсайдерську інформацію може видати трішки раніше ніж коли вже про це і так офіційно оголошують? 
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-2
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