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Кубок Германии
Арминия
24.05.2025 21:00 – FT 2 : 4
Штутгарт
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Германия
24 мая 2025, 22:58 |
135
0

Сенсации не случилось. Определен обладатель Кубка Германии 2024/25

Штутгарт обыграл в финале Арминию

24 мая 2025, 22:58 |
135
0
Сенсации не случилось. Определен обладатель Кубка Германии 2024/25
ФК Штутгарт

24 мая прошел финальный матч Кубка Германии 2024/25 между командами Арминия и Штутгарт.

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Берлине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Арминия на пути к финалу прошла Ганновер, Унион Берлин, Фрайбург, Вердер и Байер.

Штутгарт успел одолеть Пройссен Мюнстер, Кайзерслаутерн, Регенсбург, Аугсбург и РБ Лейпциг.

Штутгарт разбил соперника со счетом 4:2. Голы за победителей сегодня забивали Ник Вольтемаде, Энцо Мийо (дубль) и Дениз Ундав.

Швабы выиграли свой 4-й Кубок Германии в истории и гарантировали себе на следующий сезон участие в основном этапе Лиги Европы.

Кубка Германии 2024/25. Финал.

Арминия – Штутгарт – 2:4

Голы: Каниа, 82, Вагноман, 85 (аг) – Вольтемаде, 15, Мийо, 22, 66, Ундав, 28.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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