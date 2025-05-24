Сенсации не случилось. Определен обладатель Кубка Германии 2024/25
Штутгарт обыграл в финале Арминию
24 мая прошел финальный матч Кубка Германии 2024/25 между командами Арминия и Штутгарт.
Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Берлине.
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Арминия на пути к финалу прошла Ганновер, Унион Берлин, Фрайбург, Вердер и Байер.
Штутгарт успел одолеть Пройссен Мюнстер, Кайзерслаутерн, Регенсбург, Аугсбург и РБ Лейпциг.
Штутгарт разбил соперника со счетом 4:2. Голы за победителей сегодня забивали Ник Вольтемаде, Энцо Мийо (дубль) и Дениз Ундав.
Швабы выиграли свой 4-й Кубок Германии в истории и гарантировали себе на следующий сезон участие в основном этапе Лиги Европы.
Кубка Германии 2024/25. Финал.
Арминия – Штутгарт – 2:4
Голы: Каниа, 82, Вагноман, 85 (аг) – Вольтемаде, 15, Мийо, 22, 66, Ундав, 28.
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! DFB-POKAL-SIEGER! 🥳🥳🥳🥳😍😍😍😍#VfB | #DFBPokalfinale | #GetragenvonStolz | #DSCVfB 2:4 pic.twitter.com/1otRxxzdpm— VfB Stuttgart (@VfB) May 24, 2025
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