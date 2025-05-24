Сенсации не случилось. Определен обладатель Кубка Германии 2024/25

24 мая прошел финальный матч Кубка Германии 2024/25 между командами Арминия и Штутгарт.

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Берлине.

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Арминия на пути к финалу прошла Ганновер, Унион Берлин, Фрайбург, Вердер и Байер.

Штутгарт успел одолеть Пройссен Мюнстер, Кайзерслаутерн, Регенсбург, Аугсбург и РБ Лейпциг.

Штутгарт разбил соперника со счетом 4:2. Голы за победителей сегодня забивали Ник Вольтемаде, Энцо Мийо (дубль) и Дениз Ундав.

Швабы выиграли свой 4-й Кубок Германии в истории и гарантировали себе на следующий сезон участие в основном этапе Лиги Европы.

Кубка Германии 2024/25. Финал.

Арминия – Штутгарт – 2:4

Голы: Каниа, 82, Вагноман, 85 (аг) – Вольтемаде, 15, Мийо, 22, 66, Ундав, 28.