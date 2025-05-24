24 мая состоится финальный матч Кубка Германии 2024/25 между командами Арминия и Штутгарт.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

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Арминия на пути в финал прошла Ганновер, Унион Берлин, Фрайбург, Вердер и Байер.

Штутгарт успел одолеть Пройссен Мюнстер, Кайзерслаутерн, Регенсбург, Аугсбург и РБ Лейпциг.

Арминия – Штутгарт. Кубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.