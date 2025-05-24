Арминия – Штутгарт. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча Кубка Германии 24 мая в 21:00 по Киеву
24 мая состоится финальный матч Кубка Германии 2024/25 между командами Арминия и Штутгарт.
Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Арминия на пути в финал прошла Ганновер, Унион Берлин, Фрайбург, Вердер и Байер.
Штутгарт успел одолеть Пройссен Мюнстер, Кайзерслаутерн, Регенсбург, Аугсбург и РБ Лейпциг.
Арминия – Штутгарт. Кубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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