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Кубок Германии
Арминия
24.05.2025 21:00 - : -
Штутгарт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
24 мая 2025, 18:56 |
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Арминия – Штутгарт. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Кубка Германии 24 мая в 21:00 по Киеву

24 мая 2025, 18:56 |
55
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Арминия – Штутгарт. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая состоится финальный матч Кубка Германии 2024/25 между командами Арминия и Штутгарт.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Арминия на пути в финал прошла Ганновер, Унион Берлин, Фрайбург, Вердер и Байер.

Штутгарт успел одолеть Пройссен Мюнстер, Кайзерслаутерн, Регенсбург, Аугсбург и РБ Лейпциг.

Арминия – Штутгарт. Кубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Арминия Штутгарт смотреть онлайн Кубок Германии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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