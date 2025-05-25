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Кубок Германии
Арминия
24.05.2025 21:00 – FT 2 : 4
Штутгарт
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Германия
25 мая 2025, 03:00 | Обновлено 25 мая 2025, 03:03
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Арминия – Штутгарт – 2:4. Результативный финал. Видео голов и обзор матча

Представитель третьей лиги не смог сотворить сенсацию

25 мая 2025, 03:00 | Обновлено 25 мая 2025, 03:03
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Арминия – Штутгарт – 2:4. Результативный финал. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая прошел финальный матч Кубка Германии 2024/25 между командами Арминия и Штутгарт.

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Берлине.

Представитель третьей лиги Германии «Арминия» провалил первый тайм. Футболисты «Штутгарта» в первом тайме забили трижды.

Во втором тайме «Арминия» пропустила в четвертый раз, а в конце матча два мяча смогла отыграть.

Для «Штутгарта» это 4-й триумф в Кубке Германии.

Кубка Германии 2024/25. Финал

Арминия – Штутгарт – 2:4

Голы: Кания, 82, Вагноман, 85 (аг) - Вольтемаде, 15, Мийо, 22, 66, Ундав, 28.

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Автогол забил Йоша Фагноман (Штутгарт).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиан Кания (Арминия).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Мийо (Штутгарт).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Штутгарт).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Мийо (Штутгарт).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Штутгарт).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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