Арминия – Штутгарт – 2:4. Результативный финал. Видео голов и обзор матча

24 мая прошел финальный матч Кубка Германии 2024/25 между командами Арминия и Штутгарт.

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Берлине.

Представитель третьей лиги Германии «Арминия» провалил первый тайм. Футболисты «Штутгарта» в первом тайме забили трижды.

Во втором тайме «Арминия» пропустила в четвертый раз, а в конце матча два мяча смогла отыграть.

Для «Штутгарта» это 4-й триумф в Кубке Германии.

Кубка Германии 2024/25. Финал

Арминия – Штутгарт – 2:4

Голы: Кания, 82, Вагноман, 85 (аг) - Вольтемаде, 15, Мийо, 22, 66, Ундав, 28.

Видео голов и обзор матча