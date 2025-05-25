Арминия – Штутгарт – 2:4. Результативный финал. Видео голов и обзор матча
Представитель третьей лиги не смог сотворить сенсацию
24 мая прошел финальный матч Кубка Германии 2024/25 между командами Арминия и Штутгарт.
Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Берлине.
Представитель третьей лиги Германии «Арминия» провалил первый тайм. Футболисты «Штутгарта» в первом тайме забили трижды.
Во втором тайме «Арминия» пропустила в четвертый раз, а в конце матча два мяча смогла отыграть.
Для «Штутгарта» это 4-й триумф в Кубке Германии.
Кубка Германии 2024/25. Финал
Арминия – Штутгарт – 2:4
Голы: Кания, 82, Вагноман, 85 (аг) - Вольтемаде, 15, Мийо, 22, 66, Ундав, 28.
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 25 мая в 18:00 по Киеву
Вторая ракетка Украины поделилась первыми впечатлениями от Ролан Гаррос 2025