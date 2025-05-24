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  4. Трехчасовой триллер в Женеве! Джокович завоевал 100-й трофей в карьере
ATP
24 мая 2025, 19:26 | Обновлено 24 мая 2025, 19:38
906
3

Трехчасовой триллер в Женеве! Джокович завоевал 100-й трофей в карьере

Новак нанес поражение Хуберту Хуркачу в решающем поединке турнира АТР 250 в Швейцарии

24 мая 2025, 19:26 | Обновлено 24 мая 2025, 19:38
906
3
Трехчасовой триллер в Женеве! Джокович завоевал 100-й трофей в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24 мая состоялся финальный матч на грунтовом турнире АТР 250 в Женеве, Швейцария.

В решающем поединке сошлись Хуберт Хуркач (Польша, ATP 31) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6). Серб одержал победу в трех сетах за 3 часа и 10 минут.

ATP 250 Женева. Грунт. Финал

Хуберт Хуркач (Польша) [6] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 7:5, 6:7 (2:7), 6:7 (2:7)

В третьей партии Джокович уступал 2:4 с брейком, но перевел игру на тай-брейк и оформил камбек, закрыв за собой поединок.

Это было восьмое очное противостояние Хуберта и Новака, Джокович в восьмой раз одолел поляка.

Новак выиграл 100-й трофей в карьере. Для Ноле это был второй финал в 2025 году – в марте он уступил Якубу Меншику в финальной игре Мастерса в Майами.

Следующим турниром Джоковича будет Ролан Гаррос, где он посеян под под шестым номером и в первом раунде встретится с Маккензи Макдонольдом (США, ATP 99).

Для Хуркача это был 12 сыгранный финал и первый на грунте, а также первый с июня 2024 года.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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introvert
Уявляю, як поляки зараз матерять Хуркача через впущену перемогу... В плані тенісного вболівання вони не дуже відрізняються від інших наших сусідів)
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