Трехчасовой триллер в Женеве! Джокович завоевал 100-й трофей в карьере
Новак нанес поражение Хуберту Хуркачу в решающем поединке турнира АТР 250 в Швейцарии
24 мая состоялся финальный матч на грунтовом турнире АТР 250 в Женеве, Швейцария.
В решающем поединке сошлись Хуберт Хуркач (Польша, ATP 31) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6). Серб одержал победу в трех сетах за 3 часа и 10 минут.
ATP 250 Женева. Грунт. Финал
Хуберт Хуркач (Польша) [6] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 7:5, 6:7 (2:7), 6:7 (2:7)
В третьей партии Джокович уступал 2:4 с брейком, но перевел игру на тай-брейк и оформил камбек, закрыв за собой поединок.
Это было восьмое очное противостояние Хуберта и Новака, Джокович в восьмой раз одолел поляка.
Новак выиграл 100-й трофей в карьере. Для Ноле это был второй финал в 2025 году – в марте он уступил Якубу Меншику в финальной игре Мастерса в Майами.
Следующим турниром Джоковича будет Ролан Гаррос, где он посеян под под шестым номером и в первом раунде встретится с Маккензи Макдонольдом (США, ATP 99).
Для Хуркача это был 12 сыгранный финал и первый на грунте, а также первый с июня 2024 года.
💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯— Tennis TV (@TennisTV) May 24, 2025
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💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯@DjokerNole #GonetGenevaOpen pic.twitter.com/HqwH7ZpkBm
👑 CENTURION NOLE 👑— ATP Tour (@atptour) May 24, 2025
100 titles. One legend ❤️@genevaopen | #GonetGenevaOpen | @DjokerNole pic.twitter.com/VEhFnj1gwW
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