Предложения Судакову, Модрич покидает Реал, сенсационный вылет Канады с ЧМ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 22 мая.

1. Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы

Вероятно, этим летом Георгий все-таки покинет «Шахтер»

2А. ОФИЦИАЛЬНО. Лука Модрич покинет Реал по окончанию сезона

Ближайший матч «сливочных» с «Реалом Сосьедад» станет последним для Луки

2В. ОФИЦАЛЬНО. Барселона приняла решение по одному из лучших игроков мира

Каталонский клуб продлил соглашение с Рафиньей

3А. С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц

В основной сетке Украину, помимо Элины, представят Костюк, Ястремская и Калинина

3В. Стародубцева за 2 дня одолела полуфиналистку РГ-2021 на пути в финал отбора

Юлия в трех сетах переиграла Тамару Зиданшек во втором раунде отбора к мейджору

3С. Снигур за 52 минуты проиграла матч в квалификации Ролан Гаррос 2025

Дарья быстро уступила Солане Сиерре во втором раунде отбора к мейджору

4. Пляжный футбол. Женская сборная Украины устроила перестрелку с Испанией

Украинки в борьбе уступили представительницам Испании

5. ЧМ по хоккею. Невероятная Дания выбила Канаду в четвертьфинале

Первая большая сенсация на чемпионате мира

6А. Плей-офф НХЛ. 9 шайб и большой камбэк. Стартовал финал Запада

Даллас сумел обыграть Эдмонтон

6В. Исторический камбэк. Индиана отыграла -14 за 170 секунд и выиграла игру

В Нью-Йорке состоялась первая финальная игра Восточной конференции

7. Были ли сомнения? Звездный игрок Оклахомы признан MVP сезона НБА

Гилджесу-Александеру отдал первое место 71 респондент

8. Другой Постекоглу и неэффективный навесбол. 19 выводов после финала ЛЕ

Матч с единственным голом и минимумом моментов – но с бешеным потенциалом для обсуждения

9. Источник: президент Зари определился с альтернативой Бартуловичу

Виктор Скрипник может вновь возглавить луганский клуб

10. Бывший иностранный тренер ЛНЗ может возглавить Металлист 1925

В ближайшее время решится, возглавит ли Олег Дулуб харьковскую команду