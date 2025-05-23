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  4. Предложения Судакову, Модрич покидает Реал, сенсационный вылет Канады с ЧМ
Другие новости
23 мая 2025, 08:30 |
474
0

Предложения Судакову, Модрич покидает Реал, сенсационный вылет Канады с ЧМ

Главные новости за 21 мая на Sport.ua

23 мая 2025, 08:30 |
474
0
Предложения Судакову, Модрич покидает Реал, сенсационный вылет Канады с ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 22 мая.

1. Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Вероятно, этим летом Георгий все-таки покинет «Шахтер»

2А. ОФИЦИАЛЬНО. Лука Модрич покинет Реал по окончанию сезона
Ближайший матч «сливочных» с «Реалом Сосьедад» станет последним для Луки

2В. ОФИЦАЛЬНО. Барселона приняла решение по одному из лучших игроков мира
Каталонский клуб продлил соглашение с Рафиньей

3А. С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
В основной сетке Украину, помимо Элины, представят Костюк, Ястремская и Калинина

3В. Стародубцева за 2 дня одолела полуфиналистку РГ-2021 на пути в финал отбора
Юлия в трех сетах переиграла Тамару Зиданшек во втором раунде отбора к мейджору

3С. Снигур за 52 минуты проиграла матч в квалификации Ролан Гаррос 2025
Дарья быстро уступила Солане Сиерре во втором раунде отбора к мейджору

4. Пляжный футбол. Женская сборная Украины устроила перестрелку с Испанией
Украинки в борьбе уступили представительницам Испании

5. ЧМ по хоккею. Невероятная Дания выбила Канаду в четвертьфинале
Первая большая сенсация на чемпионате мира

6А. Плей-офф НХЛ. 9 шайб и большой камбэк. Стартовал финал Запада
Даллас сумел обыграть Эдмонтон

6В. Исторический камбэк. Индиана отыграла -14 за 170 секунд и выиграла игру
В Нью-Йорке состоялась первая финальная игра Восточной конференции

7. Были ли сомнения? Звездный игрок Оклахомы признан MVP сезона НБА
Гилджесу-Александеру отдал первое место 71 респондент

8. Другой Постекоглу и неэффективный навесбол. 19 выводов после финала ЛЕ
Матч с единственным голом и минимумом моментов – но с бешеным потенциалом для обсуждения

9. Источник: президент Зари определился с альтернативой Бартуловичу
Виктор Скрипник может вновь возглавить луганский клуб

10. Бывший иностранный тренер ЛНЗ может возглавить Металлист 1925
В ближайшее время решится, возглавит ли Олег Дулуб харьковскую команду

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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