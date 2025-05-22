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Ролан Гаррос
22 мая 2025, 13:01 | Обновлено 22 мая 2025, 13:05
422
4

Стародубцева за 2 дня одолела полуфиналистку РГ-2021 на пути в финал отбора

Юлия в трех сетах переиграла Тамару Зиданшек во втором раунде отбора к мейджору

22 мая 2025, 13:01 | Обновлено 22 мая 2025, 13:05
422
4
Стародубцева за 2 дня одолела полуфиналистку РГ-2021 на пути в финал отбора
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) пробилась в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

Во втором круге украинка в трех сетах одолела Тамару Зиданшек (Словения, WTA 154) за 2 часа и 27 минут игрового времени.

Ролан Гаррос 2025. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Тамара Зиданшек (Словения) – 3:6, 6:2, 6:3

Встреча стартовала еще 21 мая и при счете 3:6, 6:2, 3:2 в пользу Юлии была прервана и перенесена из-за дождя.

Стародубцева впервые провела очное противостояние против Зиданшек.

На старте квалификации Юлия справилась с Ханне Вандевкинель. В решающем поединке за выход в основную сетку Ролан Гаррос украинка поборется против Сары Бейлек (Чехия, WTA 193).

Зиданшек в свое время занимала 22-е место в рейтинге WTA и доходила до полуфинала на кортах Ролан Гаррос в 2021 году.

Стародубцева во второй раз в карьере выступает на французском мейджоре. В 2024 году она преодолела квалификацию и уступила Кристине Букше в первом раунде основы.

Помимо Юлии, выступления в отборе к РГ-2025 продолжает еще одна представительницы Украины Анастасия Соболева. Днем ранее она выиграла у Жули Белгравер и также пробилась в финал отбора.

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Юлия Стародубцева Ролан Гаррос 2025 Тамара Зиданшек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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C.Пеклов
Ось сьогодні ми побачили впевнену й майстерну гру від Юлі!Молодець,успіху в фіналі відбору!
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+2
Андрій Заліщук
Молодець, Юля!!!
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+2
Sashamar
Ну, молодець! Сьогодні нашвидкуруч розібралася з суперницею, доки та не прийшла до тями . Здається все про все пішло хвилин двадцять, і можна звільняти корт для наступної пари (а то, боронь боже, знов дощ піде ). 
 Оскільки Юля перша сіяна, навіть у випадку невиграшу фіналу квала повинна проходити до основи як LL.
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+1
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