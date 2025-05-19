Стародубцева с победы стартовала в квалификации на Ролан Гаррос
Украинка в двух сетах переиграла Ханне Вандевинкель
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) вышла в полуфинал квалификационного раунда на Открытом чемпионате Франции 2025.
В четвертьфинале квалификации французского мейджора украинка, получившая первый номер посева, в двух сетах переиграла Ханне Вандевинкель (WTA 196) из Бельгии. Стародубцева оформила пять брейков за матч против одного у бельгийки.
Теннисистки провели на корте 1 час и 32 минуты. Это была их первая встреча.
Ролан Гаррос 2025. Квалификация. Четвертьфинал
Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Ханне Вандевинкель (Бельгия) – 6:3, 6:1
В следущем раунде Юлия сыграет с Тамарой Зиданшек (WTA 154) из Словении.
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