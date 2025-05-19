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  4. Стародубцева с победы стартовала в квалификации на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
19 мая 2025, 20:01 | Обновлено 19 мая 2025, 20:12
643
6

Стародубцева с победы стартовала в квалификации на Ролан Гаррос

Украинка в двух сетах переиграла Ханне Вандевинкель

19 мая 2025, 20:01 | Обновлено 19 мая 2025, 20:12
643
6
Стародубцева с победы стартовала в квалификации на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) вышла в полуфинал квалификационного раунда на Открытом чемпионате Франции 2025.

В четвертьфинале квалификации французского мейджора украинка, получившая первый номер посева, в двух сетах переиграла Ханне Вандевинкель (WTA 196) из Бельгии. Стародубцева оформила пять брейков за матч против одного у бельгийки.

Теннисистки провели на корте 1 час и 32 минуты. Это была их первая встреча.

Ролан Гаррос 2025. Квалификация. Четвертьфинал

Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Ханне Вандевинкель (Бельгия) – 6:3, 6:1

В следущем раунде Юлия сыграет с Тамарой Зиданшек (WTA 154) из Словении.

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Ролан Гаррос 2025 Юлия Стародубцева Тамара Зиданшек
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 6
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C.Пеклов
Молодець!хоча чомусь дуже хвилювалася.Перемоги в наступному матчі!хай щастить!
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+5
Sashamar
Хоч успіхи Зіданшек в минулому (і до третього десятка рейтингу дотягувала), вона залишається небезпечною суперницею.
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+1
Олександр Науменко
Зі  словенкою буде важко.
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0
apepa
Когда Родина-мать вступает в борьбу??
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-2
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