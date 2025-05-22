Снигур за 52 минуты проиграла матч в квалификации Ролан Гаррос 2025
Дарья быстро уступила Солане Сиерре во втором раунде отбора к мейджору
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.
Во втором раунде украинка в двух сетах уступила Солане Сиерре (Аргентина, WTA 112) за 52 минуты.
Ролан Гаррос 2025. Квалификация
Солана Сиерра (Аргентина) [9] – Дарья Снигур (Украина) – 6:2, 6:2
Дарья за матч ни разу не сумела сделать брейк и отдала аргентинце четыре своих подачи.
Снигур впервые провела очное противостояние против Сиерры. В финале отбора Солана поберется либо против Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес, либо против Ван Сию.
На старте квалификации Дарья в уверенно разобралась с Мариам Болквадзе, повесив во второй партии бублик.
Снигур в шестой раз в карьере выступила в отборе к Ролан Гаррос. Далее второго раунда квалификации украинка ни разу не проходила.
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