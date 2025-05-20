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  4. Снигур повесила баранку первой сопернице в квалификации Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
20 мая 2025, 13:36 | Обновлено 20 мая 2025, 13:47
206
2

Снигур повесила баранку первой сопернице в квалификации Ролан Гаррос 2025

Дарья в двух сетах разгромила Мариам Болквадзе в первом раунде отбора к мейджору

20 мая 2025, 13:36 | Обновлено 20 мая 2025, 13:47
206
2
Снигур повесила баранку первой сопернице в квалификации Ролан Гаррос 2025
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

В первом раунде квалификации украинка в двух сетах разобралась с Мариам Болквадзе (Грузия, WTA 194) за 1 час и 4 минуты.

Ролан Гаррос 2025. Квалификация

Мариам Болквадзе (Грузия) – Дарья Снигур (Украина) – 3:6, 0:6

Дарья провела четвертое очное противостояние с Мариам и добыла вторую победу, сравняв счет (2:2).

Во втором круге отбора к Ролан Гаррос Снигур поборется против победительницы поединка Солана Сиера (Аргентина, WTA 112) – Сюзан Бандекки (Швейцария, WTA 197).

Снигур в шестой раз выступает в квалификации РГ. Ее лучшим результатом является второй раунд отбора в прошлом году.

Помимо Дарьи, 19 мая в полуфинал квалов французского мейджора из украинок также вышли Юлия Стародубцева и Анастасия Соболева.

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Мариам Болквадзе Дарья Снигур Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
Молодчиночка Даша!
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C.Пеклов
Молодець!Сьогодні грала дуже добре.Мінімум помилок, хльостка подача, навіть дроп вдало зробила(рідкість для неї),ось би так й надалі!Молодці дівчата,всі впевнено подолали 1 коло.Так тримати!Хотілося,щоб на завтра поставили ігри з нашими в різний час.
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