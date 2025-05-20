Снигур повесила баранку первой сопернице в квалификации Ролан Гаррос 2025

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

В первом раунде квалификации украинка в двух сетах разобралась с Мариам Болквадзе (Грузия, WTA 194) за 1 час и 4 минуты.

Ролан Гаррос 2025. Квалификация

Мариам Болквадзе (Грузия) – Дарья Снигур (Украина) – 3:6, 0:6

Дарья провела четвертое очное противостояние с Мариам и добыла вторую победу, сравняв счет (2:2).

Во втором круге отбора к Ролан Гаррос Снигур поборется против победительницы поединка Солана Сиера (Аргентина, WTA 112) – Сюзан Бандекки (Швейцария, WTA 197).

Снигур в шестой раз выступает в квалификации РГ. Ее лучшим результатом является второй раунд отбора в прошлом году.

Помимо Дарьи, 19 мая в полуфинал квалов французского мейджора из украинок также вышли Юлия Стародубцева и Анастасия Соболева.