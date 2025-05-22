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Украина. Первая лига
22 мая 2025, 11:55 |
938
0

Бывший иностранный тренер ЛНЗ может возглавить Металлист 1925

Все решится в ближайшее время

22 мая 2025, 11:55 |
938
0
Бывший иностранный тренер ЛНЗ может возглавить Металлист 1925
Олег Дулуб

После отставки Патрика ван Леувена с должности главного тренера харьковского «Металлиста 1925» в этом перволиговом клубе размышляют над новой кандидатурой, которая могла бы его заменить. В то время, как к заключительному матчу чемпионата команду готовит и.о. главного тренера Александр Чижов, руководством сформирован список вероятных специалистов.

Как стало известно Sport.ua, в него входит бывший наставник «Карпат», «Черноморца», «Львова» и ЛНЗ белорус Олег Дулуб. Его кандидатура возникла не случайно, ведь за восемь с половиной лет он хорошо изучил особенности украинского футбола, следя за ним даже во время перерыва в работе в нем.

В последнее время 59-летний Дулуб участвует в роли эксперта канала UPL.TV, делясь мнением о событиях в текущем чемпионате Украины.

Известно также, что среди кандидатов на пост главного тренера «Металлуста 1925», который ведет борьбу за право вернуться в элиту, называются фамилии Дмитрия Михайленко, Руслана Ротаня и Юрия Вернидуба.

Ранее мы сообщали, что сын известного игрока «Динамо» покинул расположение «Металлиста 1925».

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Олег Дулуб Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд назначение тренера
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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