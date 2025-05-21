Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге

20-летний защитник Алексей Гусев, сын знаменитого игрока «Динамо» Олега Гусева и воспитанник клубной академии, в очередной раз не смог закрепиться в аренде.

После провального полугодия в «Заре» защитник не заиграл и в «Металлисте 1925». Он не провел ни одного матча в Первой лиге (зато сыграл два поединка за вторую команду во Второй лиге).

В харьковском клубе решили не продолжать сотрудничество с 20-летним игроком. Тренерский штаб сосредоточен на борьбе за повышение в классе и не готов рисковать местом в заявке ради экспериментов. К тому же, с нового сезона конкуренцию усилит Илья Крупский, что окончательно лишило бы Гусева шансов.

Летом Алексей вернется в Киев, однако перспектива заиграть в первой команде выглядит призрачной. После двух неудачных попыток проявить себя в аренде вопрос его будущего в «Динамо» остается открытым.