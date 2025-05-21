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Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 04:41 | Обновлено 21 мая 2025, 06:08
2292
1

Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге

Алексей Гусев покидает харьковский Металлист 1925, не проведя ни матча

21 мая 2025, 04:41 | Обновлено 21 мая 2025, 06:08
2292
1
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
ФК Металлист 1925. Алексей Гусев

20-летний защитник Алексей Гусев, сын знаменитого игрока «Динамо» Олега Гусева и воспитанник клубной академии, в очередной раз не смог закрепиться в аренде.

После провального полугодия в «Заре» защитник не заиграл и в «Металлисте 1925». Он не провел ни одного матча в Первой лиге (зато сыграл два поединка за вторую команду во Второй лиге).

В харьковском клубе решили не продолжать сотрудничество с 20-летним игроком. Тренерский штаб сосредоточен на борьбе за повышение в классе и не готов рисковать местом в заявке ради экспериментов. К тому же, с нового сезона конкуренцию усилит Илья Крупский, что окончательно лишило бы Гусева шансов.

Летом Алексей вернется в Киев, однако перспектива заиграть в первой команде выглядит призрачной. После двух неудачных попыток проявить себя в аренде вопрос его будущего в «Динамо» остается открытым.

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Олег Гусев Алексей Гусев Динамо Киев Заря Луганск Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Илья Крупский Первая лига Украины Металлист 1925-2 Харьков
Николай Степанов Источник: Telegram
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Комментарии 1
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MaximusOne
Ну в молодежке ДК норм играл, он чем-то Кравченко напоминает, тот тоже правый защитник, тоже хорошо в молодежке ДК играл, и долго не мог найти себя в взрослом футболе, так что ещё не всё потеряно для него.
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