Украина. Первая лига12 февраля 2025, 18:26 | Обновлено 12 февраля 2025, 19:05
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 усилился игроком Динамо
Алексей Гусев продолжит карьеру в харьковской команде
12 февраля 2025, 18:26 | Обновлено 12 февраля 2025, 19:05
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19-летний украинский защитник Алексей Гусев перешел в перволиговый «Металлист 1925».
Об этом информирует официальный сайт клуба.
Алексей Гусев перешел в харьковский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Защитник свой футбольный путь начал с киевского «Динамо». На молодежном уровне играл за киевский клуб. Также выступал на правах аренды в луганской «Заре». В украинской Премьер-лиге сыграл 2 матча.
Ранее стало известно, что «Металлист 1925» арендовал игрока полтавской «Ворсклы».
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