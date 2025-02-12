Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 усилился игроком Динамо
Украина. Первая лига
12 февраля 2025, 18:26 | Обновлено 12 февраля 2025, 19:05
1230
3

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 усилился игроком Динамо

Алексей Гусев продолжит карьеру в харьковской команде

12 февраля 2025, 18:26 | Обновлено 12 февраля 2025, 19:05
1230
3
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 усилился игроком Динамо
ФК Металлист 1925. Алексей Гусев

19-летний украинский защитник Алексей Гусев перешел в перволиговый «Металлист 1925».

Об этом информирует официальный сайт клуба.

Алексей Гусев перешел в харьковский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Защитник свой футбольный путь начал с киевского «Динамо». На молодежном уровне играл за киевский клуб. Также выступал на правах аренды в луганской «Заре». В украинской Премьер-лиге сыграл 2 матча.

Ранее стало известно, что «Металлист 1925» арендовал игрока полтавской «Ворсклы».

По теме:
Экс-тренер Металлиста 1925 будет тренировать юношескую сборную Украины
Барселона летом планирует усилиться пятью футболистами летом
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с защитником
Алексей Гусев Металлист 1925 Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины аренда игрока
Александр Сильченко Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
Футбол | 12 февраля 2025, 00:43 10
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?

Портал FourFourTwo обнародовал интересный рейтинг

Шок Арсенала. Команда потеряла четырех игроков атаки, кто будет форвардом
Футбол | 12 февраля 2025, 18:35 2
Шок Арсенала. Команда потеряла четырех игроков атаки, кто будет форвардом
Шок Арсенала. Команда потеряла четырех игроков атаки, кто будет форвардом

Кому-то придется играть на позиции центрфорварда

Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
Футбол | 11.02.2025, 20:18
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Бокс | 11.02.2025, 20:35
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Дарио СРНА: «Это мистика. Слава Богу, с Полесьем больше играть не будем»
Футбол | 12.02.2025, 16:29
Дарио СРНА: «Это мистика. Слава Богу, с Полесьем больше играть не будем»
Дарио СРНА: «Это мистика. Слава Богу, с Полесьем больше играть не будем»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Усилился!?))
Ну все , чемпионы УПЛ сразу
Ответить
-2
Фанькин кот
МХ-1925 - троянский конь суркисни поганой✡️🕎 для харьковского футбола😡
Настоящий полпред и флагман Харькова футбольного - это канонический Металлист! Тот, что безо всяких цыферок и липовых теневых учредителей-нехарьковчан...
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
12.02.2025, 09:14 1
Футбол
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
11.02.2025, 16:14 43
Теннис
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
10.02.2025, 19:05 20
Теннис
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
11.02.2025, 08:24 1
Футбол
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
10.02.2025, 21:47 16
Футбол
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
10.02.2025, 21:28 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем