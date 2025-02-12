ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 усилился игроком Динамо

19-летний украинский защитник Алексей Гусев перешел в перволиговый «Металлист 1925».

Об этом информирует официальный сайт клуба.

Алексей Гусев перешел в харьковский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Защитник свой футбольный путь начал с киевского «Динамо». На молодежном уровне играл за киевский клуб. Также выступал на правах аренды в луганской «Заре». В украинской Премьер-лиге сыграл 2 матча.

Ранее стало известно, что «Металлист 1925» арендовал игрока полтавской «Ворсклы».