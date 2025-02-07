ОФИЦИАЛЬНО. Богатый клуб Первой лиги подписал контракт с Черноморцем

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании защитника полтавской «Ворсклы» Александра Черноморца.

Отмечается, что переход 31-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения сезона 2024/25.

В составе харьковчан Александр Черноморец будет выступать под 15-м номером.

В обратном направлении – в полтавскую «Ворсклу» – в аренду до завершения сезона отправился защитник «Металлиста 1925» Евгений Пасич.

Ранее сообщалось, что харьковский «Металлист 1925» подписал контракт с полузащитником национальной сборной Украины и «Александрии» Иваном Калюжным.