Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Богатый клуб Первой лиги подписал контракт с Черноморцем
Украина. Первая лига
07 февраля 2025, 13:58 | Обновлено 07 февраля 2025, 13:59
490
0

ОФИЦИАЛЬНО. Богатый клуб Первой лиги подписал контракт с Черноморцем

«Металлист 1925» арендовал защитника «Ворсклы» и отдал полтавчанам Евгения Пасича

07 февраля 2025, 13:58 | Обновлено 07 февраля 2025, 13:59
490
0
ОФИЦИАЛЬНО. Богатый клуб Первой лиги подписал контракт с Черноморцем
ФК Металлист 1925. Александер Черноморец

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании защитника полтавской «Ворсклы» Александра Черноморца.

Отмечается, что переход 31-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения сезона 2024/25.

В составе харьковчан Александр Черноморец будет выступать под 15-м номером.

В обратном направлении – в полтавскую «Ворсклу» – в аренду до завершения сезона отправился защитник «Металлиста 1925» Евгений Пасич.

Ранее сообщалось, что харьковский «Металлист 1925» подписал контракт с полузащитником национальной сборной Украины и «Александрии» Иваном Калюжным.

По теме:
«Хочу выиграть Лигу чемпионов». Назар Волошин – о новом контракте с Динамо
Ингулец подписал соглашение о сотрудничестве с львовским клубом
Клуб Второй лиги утвердил нового главного тренера
Александр Черноморец Евгений Пасич Металлист 1925 Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
Футбол | 06 февраля 2025, 20:49 93
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины

«Наполи» готовит серьезную трансферную компанию на лето, одна из целей – Судаков

Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Футбол | 06 февраля 2025, 17:50 83
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию

Команда Шовковского с победы начала вторую часть зимних сборов

«Это поражает». Троицкий пояснил популярность украинских киперов в Испании
Футбол | 07.02.2025, 12:28
«Это поражает». Троицкий пояснил популярность украинских киперов в Испании
«Это поражает». Троицкий пояснил популярность украинских киперов в Испании
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
Другие виды | 06.02.2025, 20:43
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо продлил контракт с клубом
Футбол | 07.02.2025, 11:05
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо продлил контракт с клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо продлил контракт с клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
06.02.2025, 11:28 2
Бокс
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
05.02.2025, 11:38
Бокс
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
06.02.2025, 09:59 32
Другие виды
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
05.02.2025, 11:26 10
Теннис
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
05.02.2025, 12:32 1
Футбол
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
05.02.2025, 18:59 23
Футбол
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
07.02.2025, 07:48 13
Футбол
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
06.02.2025, 10:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем