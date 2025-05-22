ОФИЦАЛЬНО. Барселона приняла решение по одному из лучших игроков мира

Каталонская «Барселона» продлила контракт с бразильским вингером Рафиньей. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.

Новое соглашение испанского гранда и 28-летнего футболиста будет действовать до лета 2028 года. Прошлое истекало в июне 2026 года.

Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года.

В текущем сезоне Рафинья провел 56 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 36 мячей и отличился 25 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» высказались о трансфере «Мбаппе» в «Реал».