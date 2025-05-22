ОФИЦАЛЬНО. Барселона приняла решение по одному из лучших игроков мира
Каталонский клуб продлил соглашение с Рафиньей
Каталонская «Барселона» продлила контракт с бразильским вингером Рафиньей. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.
Новое соглашение испанского гранда и 28-летнего футболиста будет действовать до лета 2028 года. Прошлое истекало в июне 2026 года.
Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года.
В текущем сезоне Рафинья провел 56 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 36 мячей и отличился 25 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» высказались о трансфере «Мбаппе» в «Реал».
Living the dream.— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 22, 2025
𝗥𝗔𝗣𝗛𝗜𝗡𝗛𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟴 💙❤️ pic.twitter.com/zzekNJdxI9
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