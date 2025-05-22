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Испания
22 мая 2025, 20:18 | Обновлено 22 мая 2025, 20:20
738
0

ОФИЦАЛЬНО. Барселона приняла решение по одному из лучших игроков мира

Каталонский клуб продлил соглашение с Рафиньей

22 мая 2025, 20:18 | Обновлено 22 мая 2025, 20:20
738
0
ОФИЦАЛЬНО. Барселона приняла решение по одному из лучших игроков мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Каталонская «Барселона» продлила контракт с бразильским вингером Рафиньей. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.

Новое соглашение испанского гранда и 28-летнего футболиста будет действовать до лета 2028 года. Прошлое истекало в июне 2026 года.

Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года.

В текущем сезоне Рафинья провел 56 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 36 мячей и отличился 25 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» высказались о трансфере «Мбаппе» в «Реал».

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Рафинья Диас Барселона Ла Лига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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