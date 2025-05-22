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  4. «Привел к дисбалансу». В Барселоне высказались о трансфере Мбаппе в Реал
Испания
22 мая 2025, 18:59 |
96
0

«Привел к дисбалансу». В Барселоне высказались о трансфере Мбаппе в Реал

Деку прокомментировал итоги перехода француза в мадридский гранд

22 мая 2025, 18:59 |
96
0
«Привел к дисбалансу». В Барселоне высказались о трансфере Мбаппе в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку высказался о итогах трансфера французского форварда Килиана Мбаппе в «Реал»:

«На игровом уровне я знал, что с Мбаппе мне придется изменить манеру игры, а это может создать тактический дисбаланс. Мы знали, что он великий игрок, но это создает дисбаланс в команде, но что мы сделали, так это сосредоточились на том, что должны были делать, бороться и бороться. В сезоне мы знаем, что все может произойти в одну минуту. Мы должны осознавать, что у нас был отличный сезон для ряда вещей, и поддерживать их».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 54 матча на клубном уровне, забил 40 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Перес прокомментировал уход Модрича из «Реала»

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Деку Реал Мадрид Барселона Килиан Мбаппе
Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
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