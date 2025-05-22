«Привел к дисбалансу». В Барселоне высказались о трансфере Мбаппе в Реал

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку высказался о итогах трансфера французского форварда Килиана Мбаппе в «Реал»:

«На игровом уровне я знал, что с Мбаппе мне придется изменить манеру игры, а это может создать тактический дисбаланс. Мы знали, что он великий игрок, но это создает дисбаланс в команде, но что мы сделали, так это сосредоточились на том, что должны были делать, бороться и бороться. В сезоне мы знаем, что все может произойти в одну минуту. Мы должны осознавать, что у нас был отличный сезон для ряда вещей, и поддерживать их».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 54 матча на клубном уровне, забил 40 голов и отдал 4 ассиста.

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