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  4. Источник: Президент Зари определился с альтернативой Бартуловичу
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 20:31 |
274
0

Источник: Президент Зари определился с альтернативой Бартуловичу

Виктор Скрипник может вновь возглавить луганский клуб

22 мая 2025, 20:31 |
274
0
Источник: Президент Зари определился с альтернативой Бартуловичу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

В украинских СМИ все чаще появляется информация о возможном уходе Младена Бартуловича с должности главного тренера луганской «Зари».

По информации источника, руководство луганской «Зари» рассматривает вариант возвращения на тренерский мостик команды Виктора Скрипника, который в свое время уже работал в расположении луганцев.

Сообщается, что Евгений Геллер готов вернуть 55-летнего специалиста в Зарю и близок к конкретному предложению. На коуча претендуют несколько клубов по чемпионату Чехии.

В нынешнем сезоне Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 37 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.

Ранее Sport.ua сообщал, что Василий Кобин может заменить Младена Бартуловича в должности главного тренера «Зари».

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Евгений Геллер Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виктор Скрипник Младен Бартулович
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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