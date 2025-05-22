Источник: Президент Зари определился с альтернативой Бартуловичу

В украинских СМИ все чаще появляется информация о возможном уходе Младена Бартуловича с должности главного тренера луганской «Зари».

По информации источника, руководство луганской «Зари» рассматривает вариант возвращения на тренерский мостик команды Виктора Скрипника, который в свое время уже работал в расположении луганцев.

Сообщается, что Евгений Геллер готов вернуть 55-летнего специалиста в Зарю и близок к конкретному предложению. На коуча претендуют несколько клубов по чемпионату Чехии.

В нынешнем сезоне Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 37 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.

Ранее Sport.ua сообщал, что Василий Кобин может заменить Младена Бартуловича в должности главного тренера «Зари».