Забарный против Холанда, Де Брюйне попрощался, Динамо сохранило форварда
Главные новости за 20 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 20 мая.
1A. Прощание с Кевином. Ман Сити одержал важную победу над командой Забарного
Горожане близки, чтобы обеспечить себе место в топ-5, зоне ЛЧ
1B. Таблица АПЛ: Ман Сити вошел в топ-3. Трое по 66 очков: кто попадет в ЛЧ
Одинаковое количество очков имеют Ньюкасл, Челси и Астон Вилла
2. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Пономаренко до декабря 2028 года
19-летний форвард Динамо проведет еще 3,5 года в столичном клубе
3. Первый гол в Словакии. Качараба забил за ДАК 1904 в полуфинале плей-офф
Украинский защитник отправил мяч в ворота команды Михаловце
4. Шахтер уже подписал контракт с новым тренером. Возглавит клуб летом
Арда Туран станет новым главным тренером горняков
5. Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Испанский тренер хочет, чтобы украинец остался в клубе
6. Звездный игрок Реала перенесет операцию и пропустит старт сезона 2025/26
Джуд Беллингем ляжет под нож из-за проблем с плечом сразу после клубного ЧМ
7. Снигур повесила баранку первой сопернице в квалификации Ролан Гаррос 2025
Дарья в двух сетах разгромила Мариам Болквадзе в первом раунде отбора
8. Сборная Украины стартует на ЧМ по мини-футболу в Баку. Состав и расписание
Сине-желтые проведут матчи против команд Англии, Турции и Венгрии
9. Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею
10A. 23 клуба обеспечили себе место в основе ЛЧ. Прогнозный посев в еврокубках
В основном раунде каждого еврокубкового турнира сыграют по 36 команд
10B. Попадет ли Шахтер в основу Лиги Европы? Внимание приковано к Динамо Загреб
Горнякам нужно, чтобы клуб из Загреба не занял 2-е место в Хорватии
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