Забарный против Холанда, Де Брюйне попрощался, Динамо сохранило форварда

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 20 мая.

1A. Прощание с Кевином. Ман Сити одержал важную победу над командой Забарного

Горожане близки, чтобы обеспечить себе место в топ-5, зоне ЛЧ

1B. Таблица АПЛ: Ман Сити вошел в топ-3. Трое по 66 очков: кто попадет в ЛЧ

Одинаковое количество очков имеют Ньюкасл, Челси и Астон Вилла

2. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Пономаренко до декабря 2028 года

19-летний форвард Динамо проведет еще 3,5 года в столичном клубе

3. Первый гол в Словакии. Качараба забил за ДАК 1904 в полуфинале плей-офф

Украинский защитник отправил мяч в ворота команды Михаловце

4. Шахтер уже подписал контракт с новым тренером. Возглавит клуб летом

Арда Туран станет новым главным тренером горняков

5. Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале

Испанский тренер хочет, чтобы украинец остался в клубе

6. Звездный игрок Реала перенесет операцию и пропустит старт сезона 2025/26

Джуд Беллингем ляжет под нож из-за проблем с плечом сразу после клубного ЧМ

7. Снигур повесила баранку первой сопернице в квалификации Ролан Гаррос 2025

Дарья в двух сетах разгромила Мариам Болквадзе в первом раунде отбора

8. Сборная Украины стартует на ЧМ по мини-футболу в Баку. Состав и расписание

Сине-желтые проведут матчи против команд Англии, Турции и Венгрии

9. Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею

10A. 23 клуба обеспечили себе место в основе ЛЧ. Прогнозный посев в еврокубках

В основном раунде каждого еврокубкового турнира сыграют по 36 команд

10B. Попадет ли Шахтер в основу Лиги Европы? Внимание приковано к Динамо Загреб

Горнякам нужно, чтобы клуб из Загреба не занял 2-е место в Хорватии