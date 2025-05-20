Первый гол в Словакии. Качараба забил за ДАК 1904 в полуфинале плей-офф
Украинский защитник отправил мяч в ворота команды Михаловце
Украинский защитник Тарас Качараба отметился голом в составе клуба ДАК 1904 Дунайска Стреда в полуфинальном матче плей-офф за попадание в Лигу конференций.
На 43-й минуте украинец сравнял счет в поединке против «Михаловце» (1:1).
Команда Качарабы пропустила первой – на 15-й минуте отличился Александрос Кизиридис.
Перед перерывом «Дунайска Стреда» восстановила равновесие усилиями украинского центрбека.
Это первый гол Качарабы в Словакии. Тарас провел 27 матчей чемпионата, 1 поединок Кубка и 2 игры Лиги конференций.
Продолжается второй тайм матча на стадионе «МОЛ Арена», счет 1:1. Качараба получил желтую карточку на 48-й минуте.
Чемпионат Словакии 2024/25
Плей-офф за попадание в Лигу конференций
Полуфинал, 20 мая
ДАК 1904 – Михаловце – 1:1 (игра продолжается)
Голы: Качараба, 43 – Кизиридис, 15
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