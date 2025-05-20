Первый гол в Словакии. Качараба забил за ДАК 1904 в полуфинале плей-офф

Украинский защитник Тарас Качараба отметился голом в составе клуба ДАК 1904 Дунайска Стреда в полуфинальном матче плей-офф за попадание в Лигу конференций.

На 43-й минуте украинец сравнял счет в поединке против «Михаловце» (1:1).

Команда Качарабы пропустила первой – на 15-й минуте отличился Александрос Кизиридис.

Перед перерывом «Дунайска Стреда» восстановила равновесие усилиями украинского центрбека.

Это первый гол Качарабы в Словакии. Тарас провел 27 матчей чемпионата, 1 поединок Кубка и 2 игры Лиги конференций.

Продолжается второй тайм матча на стадионе «МОЛ Арена», счет 1:1. Качараба получил желтую карточку на 48-й минуте.

Чемпионат Словакии 2024/25

Плей-офф за попадание в Лигу конференций

Полуфинал, 20 мая

ДАК 1904 – Михаловце – 1:1 (игра продолжается)

Голы: Качараба, 43 – Кизиридис, 15