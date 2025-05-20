Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Пономаренко до декабря 2028 года
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 22:32 | Обновлено 20 мая 2025, 22:38
1061
4

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Пономаренко до декабря 2028 года

19-летний форвард Динамо проведет еще 3,5 года в столичном клубе

20 мая 2025, 22:32 | Обновлено 20 мая 2025, 22:38
1061
4
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Пономаренко до декабря 2028 года
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Футбольный клуб «Динамо» подписал новый контракт с 19-летним нападающим команды Матвеем Пономаренко. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2028 года.

В клубной системе «Динамо» Матвей находится с семилетнего возраста, в ДЮФЛ выступал исключительно за «бело-синих». Сезон 2022/23 провел на правах аренды в юношеской команде луганской «Зари», принял участие в 24 матчах, забил 4 мяча.

За первую команду «Динамо» дебютировал 3 ноября 2023 года, в матче 13-го тура «Динамо» – «Шахтер», выйдя на поле на 88-й минуте игры. В сезоне 2023/24 стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины среди команд U19, забив 24 мяча в 28 матчах.

В нынешнем сезоне Матвей Пономаренко в юношеском первенстве Украины провел 20 матчей, в которых отличился 12 забитыми мячами.

Также Матвей стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА сезона 2024/25. Кроме того, с 8 голами на своем счету он стал лучшим бомбардиром украинских клубов в истории Юношеской лиги УЕФА.

По теме:
У Динамо большие проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн долларов
ЛЕОНЕНКО: «Почему Ребров не дал ему шанса? Cупряга когда-то тоже забивал»
Лазарет Карпат почти опустел
Матвей Пономаренко продление контракта Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Футбол | 20 мая 2025, 07:10 8
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ

Юрген Клопп согласовал условия контракта с римским клубом

Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Футбол | 20 мая 2025, 07:42 12
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба

Иван Ордец покинул клуб «Бохум»

Юрий КЛИМЕНКО: «К сожалению, мы поедем в Испанию неоптимальным составом»
Футбол | 20.05.2025, 22:56
Юрий КЛИМЕНКО: «К сожалению, мы поедем в Испанию неоптимальным составом»
Юрий КЛИМЕНКО: «К сожалению, мы поедем в Испанию неоптимальным составом»
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Футбол | 20.05.2025, 01:04
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Кривбасс ищет замену Вернидубу. Готовы пригласить иностранца
Футбол | 20.05.2025, 18:26
Кривбасс ищет замену Вернидубу. Готовы пригласить иностранца
Кривбасс ищет замену Вернидубу. Готовы пригласить иностранца
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Серж
Отлично. Будет смена Ванату через годик. 
Ответить
-1
Shturmgewehr
Нахіба продовжувати і не давати грати 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
apepa
Хотят увидеть как пономаренко набьет рожу ванату..
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
19.05.2025, 19:45 41
Хоккей
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
19.05.2025, 00:16 6
Футбол
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
20.05.2025, 08:22 6
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
19.05.2025, 01:17 9
Бокс
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
20.05.2025, 00:44 1
Бокс
Челси определился с судьбой Мудрика
Челси определился с судьбой Мудрика
19.05.2025, 00:01 7
Футбол
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
19.05.2025, 08:57 11
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
20.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем