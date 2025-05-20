ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Пономаренко до декабря 2028 года

Футбольный клуб «Динамо» подписал новый контракт с 19-летним нападающим команды Матвеем Пономаренко. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2028 года.

В клубной системе «Динамо» Матвей находится с семилетнего возраста, в ДЮФЛ выступал исключительно за «бело-синих». Сезон 2022/23 провел на правах аренды в юношеской команде луганской «Зари», принял участие в 24 матчах, забил 4 мяча.

За первую команду «Динамо» дебютировал 3 ноября 2023 года, в матче 13-го тура «Динамо» – «Шахтер», выйдя на поле на 88-й минуте игры. В сезоне 2023/24 стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины среди команд U19, забив 24 мяча в 28 матчах.

В нынешнем сезоне Матвей Пономаренко в юношеском первенстве Украины провел 20 матчей, в которых отличился 12 забитыми мячами.

Также Матвей стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА сезона 2024/25. Кроме того, с 8 голами на своем счету он стал лучшим бомбардиром украинских клубов в истории Юношеской лиги УЕФА.