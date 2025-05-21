Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Испанский тренер хочет, чтобы украинец остался в клубе
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.
По информации СМИ, главного тренера «Реала» Хаби Алонсо проинформировали о том, что Лунин может скоро покинуть клуб. Алонсо хочет, чтобы Лунин остался в «Реале», ведь он рассчитывает на него.
Если Лунин решит таки уйти, Алонсо хочет, что бы «Реал» подписал Кепу или Хоана Гарсию.
В этом сезоне Лунин провел 13 поединков, пропустил 19 голов и пять раз отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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