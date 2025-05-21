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  4. Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Испания
21 мая 2025, 00:21 |
782
0

Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале

Испанский тренер хочет, чтобы украинец остался в клубе

21 мая 2025, 00:21 |
782
0
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации СМИ, главного тренера «Реала» Хаби Алонсо проинформировали о том, что Лунин может скоро покинуть клуб. Алонсо хочет, чтобы Лунин остался в «Реале», ведь он рассчитывает на него.

Если Лунин решит таки уйти, Алонсо хочет, что бы «Реал» подписал Кепу или Хоана Гарсию.

В этом сезоне Лунин провел 13 поединков, пропустил 19 голов и пять раз отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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