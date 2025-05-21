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Англия
21 мая 2025, 05:55 | Обновлено 21 мая 2025, 06:05
306
0

Таблица АПЛ: Ман Сити вошел в топ-3. Трое по 66 очков: кто попадет в ЛЧ

Одинаковое количество очков имеют Ньюкасл, Челси и Астон Вилла

21 мая 2025, 05:55 | Обновлено 21 мая 2025, 06:05
306
0
Таблица АПЛ: Ман Сити вошел в топ-3. Трое по 66 очков: кто попадет в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

​С 16 по 20 мая состоялись матчи 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Завершились все 10 поединков очередного тура, и АПЛ осталось сыграть последний тур сезона.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В центральных матчах тура Арсенал обыграл Ньюкасл (1:0), а Челси нанес поражение Манчестер Юнайтед (1:0).

На третье место вышел Манчестер Сити, который уверенно победил Борнмут (3:1).

Ливерпуль досрочно завоевал титул в АПЛ, второе место занимает Арсенал, и далее очень плотная борьба идет за топ-5, зону Лиги чемпионов.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (83), Арсенал (71), Манчестер Сити (68), Ньюкасл, Челси, Астон Вилла (по 66), Ноттингем Форест (65).

В последнем туре сыграют: Саутгемптон – Арсенал, Фулхэм – Ман Сити, Ньюкасл – Эвертон, Ноттингем – Челси

Досрочно вылетели из АПЛ: Лестер (25), Ипсвич (22) и Саутгемптон (11). Их заменят Лидс, Бернли и победитель финала плей-офф Чемпионшипа, в котором сыграют Шеффилд Юнайтед и Сандерленд.

⚽️ Английская Премьер-лига. 37-й тур, 16–20 мая

  • 16.05. 21:30 Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:0
  • 16.05. 22:15 Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0
  • 18.05. 14:00 Эвертон – Саутгемптон – 2:0
  • 18.05. 16:15 Вест Хэм – Ноттингем – 1:2
  • 18.05. 17:00 Лестер – Ипсвич – 2:0
  • 18.05. 17:00 Брентфорд – Фулхэм – 2:3
  • 18.05. 18:30 Арсенал – Ньюкасл – 1:0
  • 19.05. 22:00 Брайтон – Ливерпуль – 3:2
  • 20.05. 22:00 Манчестер Сити – Борнмут – 3:1
  • 20.05. 22:00 Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 4:2

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 37 25 8 4 85 - 40 83
2 Арсенал 37 19 14 4 67 - 33 71
3 Манчестер Сити 37 20 8 9 70 - 44 68
4 Ньюкасл 37 20 6 11 68 - 46 66
5 Челси 37 19 9 9 63 - 43 66
6 Астон Вилла 37 19 9 9 58 - 49 66
7 Ноттингем Форест 37 19 8 10 58 - 45 65
8 Брайтон 37 15 13 9 62 - 58 58
9 Брентфорд 37 16 7 14 65 - 56 55
10 Фулхэм 37 15 9 13 54 - 52 54
11 Борнмут 37 14 11 12 56 - 46 53
12 Кристал Пэлас 37 13 13 11 50 - 50 52
13 Эвертон 37 10 15 12 41 - 44 45
14 Вулверхэмптон 37 12 5 20 53 - 68 41
15 Вест Хэм 37 10 10 17 43 - 61 40
16 Манчестер Юнайтед 37 10 9 18 42 - 54 39
17 Тоттенхэм 37 11 5 21 63 - 61 38
18 Лестер 37 6 7 24 33 - 78 25
19 Ипсвич Таун 37 4 10 23 35 - 79 22
20 Саутгемптон 37 2 6 29 25 - 84 12
Полная таблица

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Английская Премьер-лига статистические расклады Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Борнмут Мохамед Салах Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм Илья Забарный Егор Ярмолюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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