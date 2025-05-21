Таблица АПЛ: Ман Сити вошел в топ-3. Трое по 66 очков: кто попадет в ЛЧ
Одинаковое количество очков имеют Ньюкасл, Челси и Астон Вилла
С 16 по 20 мая состоялись матчи 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Завершились все 10 поединков очередного тура, и АПЛ осталось сыграть последний тур сезона.
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В центральных матчах тура Арсенал обыграл Ньюкасл (1:0), а Челси нанес поражение Манчестер Юнайтед (1:0).
На третье место вышел Манчестер Сити, который уверенно победил Борнмут (3:1).
Ливерпуль досрочно завоевал титул в АПЛ, второе место занимает Арсенал, и далее очень плотная борьба идет за топ-5, зону Лиги чемпионов.
Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (83), Арсенал (71), Манчестер Сити (68), Ньюкасл, Челси, Астон Вилла (по 66), Ноттингем Форест (65).
В последнем туре сыграют: Саутгемптон – Арсенал, Фулхэм – Ман Сити, Ньюкасл – Эвертон, Ноттингем – Челси
Досрочно вылетели из АПЛ: Лестер (25), Ипсвич (22) и Саутгемптон (11). Их заменят Лидс, Бернли и победитель финала плей-офф Чемпионшипа, в котором сыграют Шеффилд Юнайтед и Сандерленд.
⚽️ Английская Премьер-лига. 37-й тур, 16–20 мая
- 16.05. 21:30 Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:0
- 16.05. 22:15 Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0
- 18.05. 14:00 Эвертон – Саутгемптон – 2:0
- 18.05. 16:15 Вест Хэм – Ноттингем – 1:2
- 18.05. 17:00 Лестер – Ипсвич – 2:0
- 18.05. 17:00 Брентфорд – Фулхэм – 2:3
- 18.05. 18:30 Арсенал – Ньюкасл – 1:0
- 19.05. 22:00 Брайтон – Ливерпуль – 3:2
- 20.05. 22:00 Манчестер Сити – Борнмут – 3:1
- 20.05. 22:00 Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 4:2
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|37
|25
|8
|4
|85 - 40
|83
|2
|Арсенал
|37
|19
|14
|4
|67 - 33
|71
|3
|Манчестер Сити
|37
|20
|8
|9
|70 - 44
|68
|4
|Ньюкасл
|37
|20
|6
|11
|68 - 46
|66
|5
|Челси
|37
|19
|9
|9
|63 - 43
|66
|6
|Астон Вилла
|37
|19
|9
|9
|58 - 49
|66
|7
|Ноттингем Форест
|37
|19
|8
|10
|58 - 45
|65
|8
|Брайтон
|37
|15
|13
|9
|62 - 58
|58
|9
|Брентфорд
|37
|16
|7
|14
|65 - 56
|55
|10
|Фулхэм
|37
|15
|9
|13
|54 - 52
|54
|11
|Борнмут
|37
|14
|11
|12
|56 - 46
|53
|12
|Кристал Пэлас
|37
|13
|13
|11
|50 - 50
|52
|13
|Эвертон
|37
|10
|15
|12
|41 - 44
|45
|14
|Вулверхэмптон
|37
|12
|5
|20
|53 - 68
|41
|15
|Вест Хэм
|37
|10
|10
|17
|43 - 61
|40
|16
|Манчестер Юнайтед
|37
|10
|9
|18
|42 - 54
|39
|17
|Тоттенхэм
|37
|11
|5
|21
|63 - 61
|38
|18
|Лестер
|37
|6
|7
|24
|33 - 78
|25
|19
|Ипсвич Таун
|37
|4
|10
|23
|35 - 79
|22
|20
|Саутгемптон
|37
|2
|6
|29
|25 - 84
|12
📊 Инфографика
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