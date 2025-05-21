Таблица АПЛ: Ман Сити вошел в топ-3. Трое по 66 очков: кто попадет в ЛЧ

​С 16 по 20 мая состоялись матчи 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Завершились все 10 поединков очередного тура, и АПЛ осталось сыграть последний тур сезона.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В центральных матчах тура Арсенал обыграл Ньюкасл (1:0), а Челси нанес поражение Манчестер Юнайтед (1:0).

На третье место вышел Манчестер Сити, который уверенно победил Борнмут (3:1).

Ливерпуль досрочно завоевал титул в АПЛ, второе место занимает Арсенал, и далее очень плотная борьба идет за топ-5, зону Лиги чемпионов.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (83), Арсенал (71), Манчестер Сити (68), Ньюкасл, Челси, Астон Вилла (по 66), Ноттингем Форест (65).

В последнем туре сыграют: Саутгемптон – Арсенал, Фулхэм – Ман Сити, Ньюкасл – Эвертон, Ноттингем – Челси

Досрочно вылетели из АПЛ: Лестер (25), Ипсвич (22) и Саутгемптон (11). Их заменят Лидс, Бернли и победитель финала плей-офф Чемпионшипа, в котором сыграют Шеффилд Юнайтед и Сандерленд.

⚽️ Английская Премьер-лига. 37-й тур, 16–20 мая

16.05. 21:30 Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:0

16.05. 22:15 Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0

18.05. 14:00 Эвертон – Саутгемптон – 2:0

18.05. 16:15 Вест Хэм – Ноттингем – 1:2

18.05. 17:00 Лестер – Ипсвич – 2:0

18.05. 17:00 Брентфорд – Фулхэм – 2:3

18.05. 18:30 Арсенал – Ньюкасл – 1:0

19.05. 22:00 Брайтон – Ливерпуль – 3:2

20.05. 22:00 Манчестер Сити – Борнмут – 3:1

20.05. 22:00 Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 4:2

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 37 25 8 4 85 - 40 83 2 Арсенал 37 19 14 4 67 - 33 71 3 Манчестер Сити 37 20 8 9 70 - 44 68 4 Ньюкасл 37 20 6 11 68 - 46 66 5 Челси 37 19 9 9 63 - 43 66 6 Астон Вилла 37 19 9 9 58 - 49 66 7 Ноттингем Форест 37 19 8 10 58 - 45 65 8 Брайтон 37 15 13 9 62 - 58 58 9 Брентфорд 37 16 7 14 65 - 56 55 10 Фулхэм 37 15 9 13 54 - 52 54 11 Борнмут 37 14 11 12 56 - 46 53 12 Кристал Пэлас 37 13 13 11 50 - 50 52 13 Эвертон 37 10 15 12 41 - 44 45 14 Вулверхэмптон 37 12 5 20 53 - 68 41 15 Вест Хэм 37 10 10 17 43 - 61 40 16 Манчестер Юнайтед 37 10 9 18 42 - 54 39 17 Тоттенхэм 37 11 5 21 63 - 61 38 18 Лестер 37 6 7 24 33 - 78 25 19 Ипсвич Таун 37 4 10 23 35 - 79 22 20 Саутгемптон 37 2 6 29 25 - 84 12 Полная таблица

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