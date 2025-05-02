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Другие новости
02 мая 2025, 07:25 |
807
0

Итоги ЛЕ и ЛК, Украина разбила Польшу, Свитолина проиграла в полуфинале

Главные новости за 1 мая на Sport.ua

02 мая 2025, 07:25 |
807
0
Итоги ЛЕ и ЛК, Украина разбила Польшу, Свитолина проиграла в полуфинале
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 1 мая.

1. ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
Очень тяжелая победа украинских хоккеистов

2А. Спорное удаление убило интригу. МЮ разгромил Атлетик в полуфинале ЛЕ
Ответный матч практически не будет ничего решать

2В. С голом на 1-й минуте. Тоттенхэм в Лондоне одолел Буде-Глимт
Коллектив из Лондона прокладывает путь к финалу Лиги Европы

2С. День Лиги Европы. Тоттенхэм и Ман Юнайтед сделали шаг к английскому финалу
Во втором по престижности еврокубковом турнире прошли первые полуфиналы

3А. Разгром в Швеции. Челси в гостях уничтожил Юргорден
Коллектив из Лондона максимально близок к выходу в финал

3В. Еще ничего не решено. Бетис минимально победил Фиорентину
Команды встречались в полуфинале Лиги конференций

3С. День Лиги конференций. Разгром от Челси, заруба Бетиса и Фиорентины
​Вечером 1 мая состоялись первые полуфинальные матчи Лиги конференций

4. С ассистом вратаря. Брентфорд с Ярмолюком одолел Ноттингем Форест
Голами отличились Кевин Шаде и Йоан Висса

5. Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Элина так и не нашла свою игру, уступив первой ракетке мира в двух сетах

6. Названы лучший игрок и тренер 16-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
Герои тура – форвард «Динамо» Владислав Ванат и тренер столичного клуба Александр Шовковский

7. Украинец Радченко досрочно уступил Лерене в бою за чемпионский пояс WBC
Бой за титул WBC состоялся в южноафриканском городе Претория

8. Неудачное возвращение Бущана. Аль-Шабаб в гостях уступил Аль-Фатеху
Украинский голкипер пропустил 3 гола за 16 минут

9. Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Сборная Украины по хоккею находится в шаге от исторического достижения

10. От Формул до GT. Украинцы в топовых гоночных сериях на пути к Формуле-1
Кто и где представляет сине-желтый флаг в автоспорте

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Александр Сильченко Sport.ua
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