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Лига конференций
02 мая 2025, 01:37 | Обновлено 02 мая 2025, 01:49
45
0

День Лиги конференций. Разгром от Челси, заруба Бетиса и Фиорентины

​Вечером 1 мая состоялись первые полуфинальные матчи Лиги конференций

02 мая 2025, 01:37 | Обновлено 02 мая 2025, 01:49
45
0
День Лиги конференций. Разгром от Челси, заруба Бетиса и Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine

​Вечером 1 мая состоялись первые полуфинальные матчи Лиги конференций УЕФА 2024/25.

Разгромную победу одержал Челси, напряженное противостояние будет Бетис и Фиорентина.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Челси на выезде разгромил шведский Юргорден (4:1), а Бетис дома нанес поражение Фиорентине (2:1).

Ответные матчи пройдут 8 мая в Лондоне и Флоренции. Финал запланирован на 28 мая в польском Вроцлаве.

🏆 Лига конференций УЕФА 2024/25

1/2 финала. Первые матчи, 1 мая

22:00. Бетис (Испания) – Фиорентина (Италия) – 2:1

Голы: Эззальзули, 6, Антони, 64 – Раньери 73

22:00. Юргорден (Швеция) – Челси (Англия) – 1:4

Голы: Алемаеху, 68 – Санчо, 13, Мадуэке, 43, Джексон, 59, 65

⚽️ Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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