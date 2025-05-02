День Лиги конференций. Разгром от Челси, заруба Бетиса и Фиорентины

​Вечером 1 мая состоялись первые полуфинальные матчи Лиги конференций УЕФА 2024/25.

Разгромную победу одержал Челси, напряженное противостояние будет Бетис и Фиорентина.

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Челси на выезде разгромил шведский Юргорден (4:1), а Бетис дома нанес поражение Фиорентине (2:1).

Ответные матчи пройдут 8 мая в Лондоне и Флоренции. Финал запланирован на 28 мая в польском Вроцлаве.

🏆 Лига конференций УЕФА 2024/25

1/2 финала. Первые матчи, 1 мая

22:00. Бетис (Испания) – Фиорентина (Италия) – 2:1

Голы: Эззальзули, 6, Антони, 64 – Раньери 73

22:00. Юргорден (Швеция) – Челси (Англия) – 1:4

Голы: Алемаеху, 68 – Санчо, 13, Мадуэке, 43, Джексон, 59, 65

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