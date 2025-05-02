День Лиги конференций. Разгром от Челси, заруба Бетиса и Фиорентины
Вечером 1 мая состоялись первые полуфинальные матчи Лиги конференций
Вечером 1 мая состоялись первые полуфинальные матчи Лиги конференций УЕФА 2024/25.
Разгромную победу одержал Челси, напряженное противостояние будет Бетис и Фиорентина.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Челси на выезде разгромил шведский Юргорден (4:1), а Бетис дома нанес поражение Фиорентине (2:1).
Ответные матчи пройдут 8 мая в Лондоне и Флоренции. Финал запланирован на 28 мая в польском Вроцлаве.
🏆 Лига конференций УЕФА 2024/25
1/2 финала. Первые матчи, 1 мая
22:00. Бетис (Испания) – Фиорентина (Италия) – 2:1
Голы: Эззальзули, 6, Антони, 64 – Раньери 73
22:00. Юргорден (Швеция) – Челси (Англия) – 1:4
Голы: Алемаеху, 68 – Санчо, 13, Мадуэке, 43, Джексон, 59, 65
⚽️ Сетка плей-офф
📊 Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лионель и Криштиану стали легендами спорта, а Ламин уже сейчас опережает их график
Арине помешал дождик, и она приняла самостоятельное решение прервать игру