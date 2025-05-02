Юргорден – Челси – 1:4. Уверенная победа синих. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Лиги Европы
В четверг, 1 мая, проходил первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».
Встречу принимал Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Гости из Англии добыли максимально уверенную победу со счетом 4:1.
Ответный матч состоится 8 апреля в Лондоне.
Лига конференций. 1/2 финала
Юргорден – Челси – 1:4
Голы: Алемайху, 68 – Санчо, 12, Мадуэке, 43, Джексон, 59, 65
❗️ГОЛ! Санчо забил в ворота Юргордена, 12-я минута, 0:1
❗️ГОЛ! Мадуэке забил в ворота Юргордена, 43-я минута, 0:2
❗️ГОЛ! Джексон забил в ворота Юргордена, 59-я минута, 0:3
❗️ГОЛ! Джексон забил в ворота Юргордена, 65-я минута, 0:4
События матча
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