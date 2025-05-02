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Лига конференций
Юргорден
01.05.2025 22:00 – FT 1 : 4
Челси
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Лига конференций
02 мая 2025, 00:09 | Обновлено 02 мая 2025, 00:33
449
0

Юргорден – Челси – 1:4. Уверенная победа синих. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Лиги Европы

02 мая 2025, 00:09 | Обновлено 02 мая 2025, 00:33
449
0
Юргорден – Челси – 1:4. Уверенная победа синих. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В четверг, 1 мая, проходил первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».

Встречу принимал Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Гости из Англии добыли максимально уверенную победу со счетом 4:1.

Ответный матч состоится 8 апреля в Лондоне.

Лига конференций. 1/2 финала

Юргорден – Челси – 1:4

Голы: Алемайху, 68 – Санчо, 12, Мадуэке, 43, Джексон, 59, 65

❗️ГОЛ! Санчо забил в ворота Юргордена, 12-я минута, 0:1

❗️ГОЛ! Мадуэке забил в ворота Юргордена, 43-я минута, 0:2

❗️ГОЛ! Джексон забил в ворота Юргордена, 59-я минута, 0:3

❗️ГОЛ! Джексон забил в ворота Юргордена, 65-я минута, 0:4

❗️ГОЛ! Алемайху забил в ворота Челси, 68-я минута, 1:4

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Исак Алемайеху (Юргорден).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Челси).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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