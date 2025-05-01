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Лига конференций
Юргорден
01.05.2025 22:00 – FT 1 : 4
Челси
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Лига конференций
01 мая 2025, 23:54 |
208
1

Разгром в Швеции. Челси в гостях уничтожил Юргорден

Коллектив из Лондона максимально близок к выходу в финал

01 мая 2025, 23:54 |
208
1
Разгром в Швеции. Челси в гостях уничтожил Юргорден
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В четверг, 1 мая, проходил первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».

Встречу принимал Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости из Англии добыли максимально уверенную победу со счетом 4:1. Голами в составе «синих» отличились Джейдон Санчо, Нони Мадуэке и Николас Джэксон (дважды)

Ответный матч состоится 8 апреля в Лондоне.

Лига конференций. 1/2 финала

Юргорден – Челси – 1:4

Голы: Алемайху, 68 – Санчо, 12, Мадуэке, 43, Джексон, 59, 65

Предупреждения: Гулликсен, 90 – Кайседо, 82, Адарабиойо, 90

Юргорден: Ринне, Косуги (Бергх, 80), Даниэльсон (Тенхо, 64) , Ларссон, Стахл, Стэнссон, Финнделл, Приске, Гулликсен, Наарала (Алемайху, 64), Нгиен

Челси: Йоргенсен, Кукурелья (Чалоба, 46), Бадиашиль, Адарабиойо, Ачимпонг, Джеймс (Кайседо, 46), Фернендес (Палмер, 46), Санчо, Дьюсбери-Холл, Мадуэке (Джексон, 46), Джордж (Вэлш, 88)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Юргорден Джейдон Санчо Челси Лига конференций Нони Мадуэке Николас Джексон
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Капітошkа
Ну,тут все по ділу.Аристократів вже можна вітати з виходом у фінал...
Залишилося тільки визначити другого фіналіста.
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