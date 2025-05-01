Разгром в Швеции. Челси в гостях уничтожил Юргорден

В четверг, 1 мая, проходил первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».

Встречу принимал Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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Гости из Англии добыли максимально уверенную победу со счетом 4:1. Голами в составе «синих» отличились Джейдон Санчо, Нони Мадуэке и Николас Джэксон (дважды)

Ответный матч состоится 8 апреля в Лондоне.

Лига конференций. 1/2 финала

Юргорден – Челси – 1:4

Голы: Алемайху, 68 – Санчо, 12, Мадуэке, 43, Джексон, 59, 65

Предупреждения: Гулликсен, 90 – Кайседо, 82, Адарабиойо, 90

Юргорден: Ринне, Косуги (Бергх, 80), Даниэльсон (Тенхо, 64) , Ларссон, Стахл, Стэнссон, Финнделл, Приске, Гулликсен, Наарала (Алемайху, 64), Нгиен

Челси: Йоргенсен, Кукурелья (Чалоба, 46), Бадиашиль, Адарабиойо, Ачимпонг, Джеймс (Кайседо, 46), Фернендес (Палмер, 46), Санчо, Дьюсбери-Холл, Мадуэке (Джексон, 46), Джордж (Вэлш, 88)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.