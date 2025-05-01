1 мая состоится первый матч полуфинала Лиги конференций, в котором сойдутся шведский «Юргорден» и английский «Челси».

Команды сыграют на стадионе «3A Arena» в городе Стокгольм (Швеция). Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадии 1/4 финала «Челси» одолел польскую «Легию» (3:0, 1:2), а «Юргорден» оказался сильнее австрийского «Рапида» (0:1, 4:1).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Юргорден – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.