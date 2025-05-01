Юргорден – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полуфинал Лиги конференций состоится 1 мая в 22:00 по киевскому времени
1 мая состоится первый матч полуфинала Лиги конференций, в котором сойдутся шведский «Юргорден» и английский «Челси».
Команды сыграют на стадионе «3A Arena» в городе Стокгольм (Швеция). Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На стадии 1/4 финала «Челси» одолел польскую «Легию» (3:0, 1:2), а «Юргорден» оказался сильнее австрийского «Рапида» (0:1, 4:1).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Юргорден – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джаррелл Миллер отказался выходить на ринг против Фабио Уордли
Два матча третьего игрового дня на ЧМ по хоккею