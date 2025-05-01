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Лига конференций
01 мая 2025, 10:22 | Обновлено 01 мая 2025, 10:33
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Юргорден – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Полуфинал Лиги конференций состоится 1 мая в 22:00 по киевскому времени

01 мая 2025, 10:22 | Обновлено 01 мая 2025, 10:33
10
0
Юргорден – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

1 мая состоится первый матч полуфинала Лиги конференций, в котором сойдутся шведский «Юргорден» и английский «Челси».

Команды сыграют на стадионе «3A Arena» в городе Стокгольм (Швеция). Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадии 1/4 финала «Челси» одолел польскую «Легию» (3:0, 1:2), а «Юргорден» оказался сильнее австрийского «Рапида» (0:1, 4:1).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Юргорден – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Юргорден – Челси
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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