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Лига конференций
Юргорден
01.05.2025 22:00 - : -
Челси
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Лига конференций
01 мая 2025, 02:38 | Обновлено 01 мая 2025, 02:54
12
0

Юргорден – Челси. Прогноз и анонс на матч

Первый поединок 1/2 финала Лиги конференций состоится 1 мая в 22:00 по Киеву

01 мая 2025, 02:38 | Обновлено 01 мая 2025, 02:54
12
0
Юргорден – Челси. Прогноз и анонс на матч
ФК Челси. Коул Палмер

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30 апреля свою первую полуфинальную битву в Лиге конференций проведут Юргорден и Челси. Старт игры запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Юргорден

Для шведского клуба полуфинал Лиги конференций значимый успех, за потенциальный вылет от Челси команду никто не осудит, главное постараться сыграть достойно. В плей-офф Юргорден сначала прошел кипрский Пафос – 0:1 в гостях и 3:0 дома. Потом проиграли на своем поле венскому Рапиду – 0:1, а потом выиграли на выезде 2:1, а потом дожали соперника в овертайме, забив еще два безответных мяча. В ответной встрече против Рапида, соперник играл в меньшинстве, начиная с седьмой минуты, что фактически стало залогом успеха.

На внутренней арене недавно начался чемпионат, после пяти матчей Юргорден занимает только 11-ю строчку, имея игру в запасе. Отставание от топ-3 составляет шесть очков. Вполне очевидно, что команда увлеклась еврокубками, что негативно повлияло на результаты в шведском первенстве.

Челси

Было очевидно, даже перед началом Лиги конференций, что Челси главный претендент на победу в турнире. Конечно, лондонцы должны играть в Лиге чемпионов, но на внутренней арене им непросто. Сейчас «аристократы» пятые в АПЛ, но Ноттингем Форест отстает по дополнительным показателям, имея игру в запасе, борьба за топ-5 плотная, все определится в концовке. В последнем туре Энцо Марески разобрались дома с Эвертоном – 1:0, продолжив серию без поражений в чемпионате до пяти матчей.

Стоит понимать, что в приоритете для команды АПЛ, выигрыш Лиги конференций дает путевку только в Лигу Европы, а Челси нужна Лига чемпионов, то есть нужно попадать в пятерку английского чемпионата. Выигрыш третьего по престижности еврокубка может стать своеобразным бонусом, не боле того. Мареска может даже использовать здесь ротацию состава.

Прогноз

Конечно, гости большие фавориты даже в выездной встрече, так как класс команд сложно сопоставить. Ранее команды между собой никогда не играли.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Юргордена – 11,01, ничья – 5,68, победа Челси – 1,29. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Многое зависит от того, каким составом сыграют лондонцы, ведь чемпионат для них в приоритете. Поставлю здесь на успех гостей с форой -1,5 гола за 1,79, Челси все должен решить в первой игре.

Прогноз Sport.ua
Юргорден
1 мая 2025 -
22:00
Челси
Фора Челси (-1.5) 1.79 Сделать ставку

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Юргорден Челси Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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