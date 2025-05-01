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  4. С ассистом вратаря. Брентфорд с Ярмолюком одолел Ноттингем Форест
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
01.05.2025 21:30 – FT 0 : 2
Брентфорд
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Англия
01 мая 2025, 23:23 | Обновлено 01 мая 2025, 23:24
349
3

С ассистом вратаря. Брентфорд с Ярмолюком одолел Ноттингем Форест

Голами отличились Кевин Шаде и Йоан Висса

01 мая 2025, 23:23 | Обновлено 01 мая 2025, 23:24
349
3
С ассистом вратаря. Брентфорд с Ярмолюком одолел Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд

В четверг, 1 мая, состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Брентфордом».

Встречу принимал Сити Граунд в Ноттингеме. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости добыли победу со счетом 2:0: в первом тайме голом отличился Кевин Шаде, во второй половине встречи после передачи кипера «пчел» Марка Флеккена забил Йоан Висса.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

«Ноттингем Форест» остался на 6-й строчке с 60 баллами. «Брентфорд» с 49 очками остался 11-м.

Английская Премьер-лига. 34- тур

Ноттингем Форест – Брентфорд – 0:2

Голы: Шаде, 44, Висса, 70

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Брентфорд Егор Ярмолюк Йоан Висса Марк Флеккен Кевин Шаде Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 3
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Lawrenso
А можна хоча б трохи детльніше розписувати за гру наших хлопців? Ярмолюк провів дуже крутий матч, просто випалив весь центр поля, а перед фінальним свистком ще й момент для мбемо створив пробігши півполя. На форумі Брентфорда всі в захваті від його перфомансу, а у нас ..
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+1
ivankondrat96
А це може боляче вдарити по планам НоттІнгем Форест на ЛЧ. Брентфорд прямо подарунок конкурентам НФ зробив
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+1
pol-55
Та так ,тепер попробуй *влізти*в зону ЛЧ.
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0
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