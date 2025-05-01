С ассистом вратаря. Брентфорд с Ярмолюком одолел Ноттингем Форест

В четверг, 1 мая, состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Брентфордом».

Встречу принимал Сити Граунд в Ноттингеме. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 по Киеву.

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Гости добыли победу со счетом 2:0: в первом тайме голом отличился Кевин Шаде, во второй половине встречи после передачи кипера «пчел» Марка Флеккена забил Йоан Висса.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

«Ноттингем Форест» остался на 6-й строчке с 60 баллами. «Брентфорд» с 49 очками остался 11-м.

Английская Премьер-лига. 34- тур

Ноттингем Форест – Брентфорд – 0:2

Голы: Шаде, 44, Висса, 70

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.