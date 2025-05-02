Ноттингем – Брентфорд – 0:2. Лесники удаляются от ЛЧ. Видео голов

В четверг, 1 мая, состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форестом» и «Брентфордом».

Хозяева поля мечтают о Лиге чемпионов, но с подобными играми это так и может остаться мечтой.

Игроки Брентфорда забили по голу в каждом тайме и уверенно победили.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

«Ноттингем» остался в зоне еврокубков, но 6-я позиция дает возможность играть в Лиге Европы. «Брентфорд» находится на 11-й строчке.

Английская Премьер-лига. 34-й тур

Ноттингем Форест – Брентфорд – 0:2

Голы: Шаде, 44, Висса, 70

Видео голов и обзор матча