Ноттингем – Брентфорд – 0:2. Лесники удаляются от ЛЧ. Видео голов
Команды сыграли матч 34-го тура АПЛ
В четверг, 1 мая, состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форестом» и «Брентфордом».
Хозяева поля мечтают о Лиге чемпионов, но с подобными играми это так и может остаться мечтой.
Игроки Брентфорда забили по голу в каждом тайме и уверенно победили.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.
«Ноттингем» остался в зоне еврокубков, но 6-я позиция дает возможность играть в Лиге Европы. «Брентфорд» находится на 11-й строчке.
Английская Премьер-лига. 34-й тур
Ноттингем Форест – Брентфорд – 0:2
Голы: Шаде, 44, Висса, 70
Видео голов и обзор матча
События матча
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