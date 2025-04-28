В четверг, 1 мая, состоится матч 34-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» – «Брентфорд». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

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Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» шел на третьей строчке турнирной таблицы. Но поражения от «Астон Виллы» (2:1) и «Эвертона» (0:1) отбросили команду вниз. «Ноттингем Форест» смог остановить падение и обыграл «Тоттенхэм» (2:1). Сейчас команда занимает шестое место, но имеет матч в запасе. В случае победы над «Брентфордом», «Ноттингем Фоорест» может выйти на третью позицию. 27 апреля «Ноттингем Форест» в матче 1/2 финала Кубка Англии встречался с «Манчестер Сити». «Лесники» уступили 0:2, пропустив в начале каждого из таймов.

Брентфорд

«Брентфорд» после поражения от «Ньюкасла» (1:2) сыграл вничью с «Челси» (0:0) и «Арсеналом» (1:1). В предыдущем туре команда Егора Ярмолюка со счетом 4:2 обыграла «Брайтон». В турнирной таблице «Брентфорд» идет на 11 месте. До зоны еврокубков уже достаточно далеко и команда может доигрывать сезон в свое удовольствие.

Личные встречи

В поединке первого круга «Ноттингем Форест» одержал победу со счетом 2:0. Из последних пяти поединков «Брентфорд» выиграл два. Еще два матча закончились вничью.

«Ноттингем Форест» – «Брентфорд»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ноттингем Форест» забивает в среднем по 1,5 гола за игру. Средняя результативность «Брентфорда» в гостях составляет 1,38 гола за матч.

Возможные составы

«Ноттингем Форест»: Селс, Тоффоло, Эбботт, Мурило, Миленкович, Андерсон, Гиббс-Уайт, дос Сантос, Домингес, Хадсон-Одои, Вуд.

«Брентфорд»: Флеккен, Кайоде, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Нергор, Шаде, Мбемо, Дамсгор, Висса.

Прогноз

«Ноттингем Форест» нужны очки для попадания в зону Лиги чемпионов. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.

Прогноз Sport.ua Ноттингем Форест Брентфорд Тотал больше 2,5 1,76 Сделать ставку

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