Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем Форест – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
01.05.2025 21:30 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 апреля 2025, 19:11 | Обновлено 28 апреля 2025, 19:13
63
0

Ноттингем Форест – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 1 мая в 21:30 по Киеву

28 апреля 2025, 19:11 | Обновлено 28 апреля 2025, 19:13
63
0
Ноттингем Форест – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноттингем Форест

В четверг, 1 мая, состоится матч 34-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» – «Брентфорд». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» шел на третьей строчке турнирной таблицы. Но поражения от «Астон Виллы» (2:1) и «Эвертона» (0:1) отбросили команду вниз. «Ноттингем Форест» смог остановить падение и обыграл «Тоттенхэм» (2:1). Сейчас команда занимает шестое место, но имеет матч в запасе. В случае победы над «Брентфордом», «Ноттингем Фоорест» может выйти на третью позицию. 27 апреля «Ноттингем Форест» в матче 1/2 финала Кубка Англии встречался с «Манчестер Сити». «Лесники» уступили 0:2, пропустив в начале каждого из таймов.

Брентфорд

«Брентфорд» после поражения от «Ньюкасла» (1:2) сыграл вничью с «Челси» (0:0) и «Арсеналом» (1:1). В предыдущем туре команда Егора Ярмолюка со счетом 4:2 обыграла «Брайтон». В турнирной таблице «Брентфорд» идет на 11 месте. До зоны еврокубков уже достаточно далеко и команда может доигрывать сезон в свое удовольствие.

Личные встречи

В поединке первого круга «Ноттингем Форест» одержал победу со счетом 2:0. Из последних пяти поединков «Брентфорд» выиграл два. Еще два матча закончились вничью.

«Ноттингем Форест» – «Брентфорд»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ноттингем Форест» забивает в среднем по 1,5 гола за игру. Средняя результативность «Брентфорда» в гостях составляет 1,38 гола за матч.

Возможные составы

  • «Ноттингем Форест»: Селс, Тоффоло, Эбботт, Мурило, Миленкович, Андерсон, Гиббс-Уайт, дос Сантос, Домингес, Хадсон-Одои, Вуд.
  • «Брентфорд»: Флеккен, Кайоде, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Нергор, Шаде, Мбемо, Дамсгор, Висса.

Прогноз

«Ноттингем Форест» нужны очки для попадания в зону Лиги чемпионов. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.

Прогноз Sport.ua
Ноттингем Форест
1 мая 2025 -
21:30
Брентфорд
Тотал больше 2,5 1,76 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это просто фантастическая команда. Какие здесь сомнения?»
Манчестер Юнайтед представил новую форму в ретро-стиле
Ноттингем Форест Брентфорд Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звездный вратарь близок к смене клуба. На его место сватают Лунина
Футбол | 28 апреля 2025, 18:48 1
Звездный вратарь близок к смене клуба. На его место сватают Лунина
Звездный вратарь близок к смене клуба. На его место сватают Лунина

Эдерсон может покинуть «Манчестер Сити»

Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Футбол | 28 апреля 2025, 06:23 30
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК

Центральный матч завершился вничью 2:2, горняки гарантировали себе еврокубки

Игровой день в Мадриде отменен. Матчи Свитолиной и Костюк перенесены
Теннис | 28.04.2025, 17:41
Игровой день в Мадриде отменен. Матчи Свитолиной и Костюк перенесены
Игровой день в Мадриде отменен. Матчи Свитолиной и Костюк перенесены
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
Футбол | 28.04.2025, 09:37
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы на месте Ахметова его давно из команды выгнал»
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
Бокс | 28.04.2025, 03:47
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
26.04.2025, 19:42 18
Футбол
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
27.04.2025, 17:43
Снукер
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
28.04.2025, 07:45 6
Футбол
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
27.04.2025, 08:46 23
Футбол
Эдди ХИРН: «Этот боксер оторвет тебе голову, это не игра»
Эдди ХИРН: «Этот боксер оторвет тебе голову, это не игра»
26.04.2025, 23:39 2
Бокс
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
28.04.2025, 02:51 2
Футбол
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
27.04.2025, 01:48 39
Футбол
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
27.04.2025, 19:59 460
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем