Неудачное возвращение Бущана. Аль-Шабаб в гостях уступил Аль-Фатеху

В четверг, 1 мая, состоялся матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Фатехом» и «Аль-Шабабом».

Встречу принимал Принц Абдулла бин Джаллави Спортс Сити в Хофуфе.

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Хозяева поля забили 3 гола в первые 16 минут, чем обеспечили себе комфортное преимущество, которое не растеряли по итогу встречи. Гости смогли ответить лишь 1 точным ударом.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, совершил 3 сейва, пропустил 3 гола. Это его первый выход в старте с 6 апреля.

После этого матча «Аль-Фатех» с 33 баллами поднялся на 11-е место. «Аль-Шабаб» с 51 баллом остался 6-м.

Чемпионат Саудовской Аравии. 30-й тур

Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 3:1

Голы: Варгас, 2, Бендебка, 4, Батна, 16 – Гуанка, 13

Удаление: Подэнсе, 90+2

Фото матча:

Аль-Шабаб

Аль-Шабаб