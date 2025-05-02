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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Рияд
01.05.2025 19:00 – FT 2 : 4
Аль-Оруба
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Саудовская Аравия
02 мая 2025, 05:33 | Обновлено 02 мая 2025, 05:49
493
0

Провал Бущана и не только. Результаты 30-го тура в Саудовской Аравии

Украинский голкипер пропустил три мяча

02 мая 2025, 05:33 | Обновлено 02 мая 2025, 05:49
493
0
Провал Бущана и не только. Результаты 30-го тура в Саудовской Аравии
spl.com.sa

1 мая в Саудовской Аравии было сыграно три игры 30-го тура.

«Аль-Шабаб» с Георгием Бущаном в составе уступил на выезде «Аль-Фатеху» со счетом 1:3.

Все голы были забиты в первом тайме.

В матче «Аль-Ахдуд» – «Аль-Вахда» наоборот, голы забивались только во втором тайме.

На гол хозяев поля гости ответили двумя.

Настоящую голевую феерию устроили »Аль-Рияд» и «Аль-Оруба». Команды на двоих забили шесть мячей, а победу праздновали гости – 2:4.

Чемпионат Саудовской Аравии. 30-й тур. 1 мая

Аль-Ахдуд – Аль-Вахда – 1:2

Голы: Пато, 50 – Аль-Макаази, 55, Нур, 75

Аль-Рияд – Аль-Оруба – 2:4

Голы: Хаджи, 45, Мэнса, 45+5, – Аль Сомах, 5, 58, 89, Гудмундссон, 84

Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 3:1

Голы: Варгас, 2, Бендебка, 4, Батна, 16 – Гуанка, 13

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 29 21 5 3 66 - 30 68
2 Аль-Хиляль 29 19 5 5 79 - 34 62
3 Аль-Наср Эр-Рияд 29 18 6 5 62 - 33 60
4 Аль-Ахли Джидда 29 18 4 7 60 - 29 58
5 Аль-Кадисия 29 17 5 7 42 - 26 56
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 30 15 6 9 55 - 36 51
7 Аль-Таавун 29 11 8 10 34 - 30 41
8 Аль-Иттифак 29 11 7 11 37 - 41 40
9 Аль-Рияд 30 9 8 13 32 - 44 35
10 Аль-Халидж 29 9 7 13 34 - 47 34
11 Аль-Фатех 30 9 6 15 40 - 54 33
12 Дамак 29 8 7 14 35 - 46 31
13 Аль-Холуд 29 9 4 16 35 - 55 31
14 Аль-Оруба 30 9 3 18 28 - 61 30
15 Аль-Фейха 29 6 12 11 23 - 41 30
16 Аль-Вахда Мекка 30 8 5 17 38 - 61 29
17 Аль-Ахдуд 30 7 7 16 29 - 43 28
18 Аль-Раед 29 6 3 20 36 - 54 21
Полная таблица

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Аль-Сома (Аль-Оруба).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Йоханн Гудмундссон (Аль-Оруба).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Аль-Сома (Аль-Оруба).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Бернар Менса (Аль-Рияд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Талал Хаджи (Аль-Рияд).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Аль-Сома (Аль-Оруба).
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахдуд Аль-Вахда Мекка Аль-Рияд Аль-Оруба Аль-Фатех Аль-Шабаб Георгий Бущан
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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