Провал Бущана и не только. Результаты 30-го тура в Саудовской Аравии
Украинский голкипер пропустил три мяча
1 мая в Саудовской Аравии было сыграно три игры 30-го тура.
«Аль-Шабаб» с Георгием Бущаном в составе уступил на выезде «Аль-Фатеху» со счетом 1:3.
Все голы были забиты в первом тайме.
В матче «Аль-Ахдуд» – «Аль-Вахда» наоборот, голы забивались только во втором тайме.
На гол хозяев поля гости ответили двумя.
Настоящую голевую феерию устроили »Аль-Рияд» и «Аль-Оруба». Команды на двоих забили шесть мячей, а победу праздновали гости – 2:4.
Чемпионат Саудовской Аравии. 30-й тур. 1 мая
Аль-Ахдуд – Аль-Вахда – 1:2
Голы: Пато, 50 – Аль-Макаази, 55, Нур, 75
Аль-Рияд – Аль-Оруба – 2:4
Голы: Хаджи, 45, Мэнса, 45+5, – Аль Сомах, 5, 58, 89, Гудмундссон, 84
Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 3:1
Голы: Варгас, 2, Бендебка, 4, Батна, 16 – Гуанка, 13
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|29
|21
|5
|3
|66 - 30
|68
|2
|Аль-Хиляль
|29
|19
|5
|5
|79 - 34
|62
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|29
|18
|6
|5
|62 - 33
|60
|4
|Аль-Ахли Джидда
|29
|18
|4
|7
|60 - 29
|58
|5
|Аль-Кадисия
|29
|17
|5
|7
|42 - 26
|56
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|30
|15
|6
|9
|55 - 36
|51
|7
|Аль-Таавун
|29
|11
|8
|10
|34 - 30
|41
|8
|Аль-Иттифак
|29
|11
|7
|11
|37 - 41
|40
|9
|Аль-Рияд
|30
|9
|8
|13
|32 - 44
|35
|10
|Аль-Халидж
|29
|9
|7
|13
|34 - 47
|34
|11
|Аль-Фатех
|30
|9
|6
|15
|40 - 54
|33
|12
|Дамак
|29
|8
|7
|14
|35 - 46
|31
|13
|Аль-Холуд
|29
|9
|4
|16
|35 - 55
|31
|14
|Аль-Оруба
|30
|9
|3
|18
|28 - 61
|30
|15
|Аль-Фейха
|29
|6
|12
|11
|23 - 41
|30
|16
|Аль-Вахда Мекка
|30
|8
|5
|17
|38 - 61
|29
|17
|Аль-Ахдуд
|30
|7
|7
|16
|29 - 43
|28
|18
|Аль-Раед
|29
|6
|3
|20
|36 - 54
|21
События матча
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