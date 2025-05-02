Провал Бущана и не только. Результаты 30-го тура в Саудовской Аравии

1 мая в Саудовской Аравии было сыграно три игры 30-го тура.

«Аль-Шабаб» с Георгием Бущаном в составе уступил на выезде «Аль-Фатеху» со счетом 1:3.

Все голы были забиты в первом тайме.

В матче «Аль-Ахдуд» – «Аль-Вахда» наоборот, голы забивались только во втором тайме.

На гол хозяев поля гости ответили двумя.

Настоящую голевую феерию устроили »Аль-Рияд» и «Аль-Оруба». Команды на двоих забили шесть мячей, а победу праздновали гости – 2:4.

Чемпионат Саудовской Аравии. 30-й тур. 1 мая

Аль-Ахдуд – Аль-Вахда – 1:2

Голы: Пато, 50 – Аль-Макаази, 55, Нур, 75

Аль-Рияд – Аль-Оруба – 2:4

Голы: Хаджи, 45, Мэнса, 45+5, – Аль Сомах, 5, 58, 89, Гудмундссон, 84

Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 3:1

Голы: Варгас, 2, Бендебка, 4, Батна, 16 – Гуанка, 13

Турнирная таблица