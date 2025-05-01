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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фатех
01.05.2025 21:00 - : -
Аль-Шабаб Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
01 мая 2025, 04:37 | Обновлено 01 мая 2025, 04:38
5
0

Аль-Фатех – Аль-Шабаб. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 1 мая в 21:00 по Киеву

01 мая 2025, 04:37 | Обновлено 01 мая 2025, 04:38
5
0
Аль-Фатех – Аль-Шабаб. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

1 мая на Аль-Фатех пройдет матч 30-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором Аль-Фатех встретится с Аль-Шабабом. Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

Аль-Фатех

Команда выигрывала в 2013-м году местный чемпионат, но потом не получалось это повторить. Ставка на Билича тоже не сработала: с ним ограничились только 7-м местом в прошлом розыгрыше. Впрочем, после ухода хорвата, в августе, клуб и вовсе лихорадило: меняя наставников, он показывал крайне посредственный футбол. Более-менее стабилизировалась ситуация при Жози Гомеше, пришедшем в декабре.

С португальцем наконец-то одержали победу, только вторую с начала сезона. Это было с Дамаком, в январе. А потом, с середины февраля, выиграли большинство матчей, что позволило наконец-то вырваться из зоны вылета. С Аль-Рияд в прошлом туре закончили результативной ничьей 2:2.

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Аль-Шабаб

Клуб не зря называли местным Ювентусом - на стыке веков он был очень успешен и собрал немало различных титулов. Но после 2014-го не получается ничего выиграть. В прошлом сезоне набрали на очко меньше, чем нынешний соперник, и разместились строго за ним в турнирной таблице.

Новый розыгрыш начинался с четырех побед в 5 первых турах. Но потом даже тренера меняли, пригласив в декабре Фатиха Терима, да и зимой активно подписывали новичков - среди прочих, пришел в январе и Бущан. Он сразу стал основным, и работы у него хватает. Впрочем, проиграв в кубка 2:3 Аль-Иттихаду, в чемпионате команда наконец-то смотрится неплохо и не проигрывает вот уже девять туров кряду. Пока что остается еще шанс побороться с Ан-Нассром за третье место, но лишь при продолжении серии побед, в том числе и в этом поединке.

Статистика личных встреч

Аль-Шабаб не проигрывает в пяти очных последних поединках. Но трижды в них, в том числе и в декабре, основное время поединка приносило ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, пусть и не безоговорочным, гостей. Тут рекомендуем ставить на их победу (коэффициент - 2,03).

Прогноз Sport.ua
Аль-Фатех
1 мая 2025 -
21:00
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Победа Аль-Шабаб 2.03 Сделать ставку

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Аль-Фатех Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Георгий Бущан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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