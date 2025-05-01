Еще ничего не решено. Бетис минимально победил Фиорентину

1 мая состоялся полуфинальный матч Лиги конференций, где встречались «Бетис» и «Фиорентина».

Хозяева поля уже на 6-й минуте вышли вперед. Отличился Абдессамад Эззалзули.

Больше опасных моментов в первом тайме не было. Команды на двоих совершили один удар в створ ворот, который и завершился голом.

Во втором тайме команды уже были более активны. На 64-й минуте Антони удвоил преимущество хозяев поля.

Но концовка матча была интересной, ведь на 73-й минуте Лука Раньери один гол отыграл.



В итоге минимальная победа хозяев поля и вся развязка ждет болельщиков в Италии.

Лига конференций. 1/2 финала. 1 мая

Бетис – Фиорентина – 2:1

Голы: Эззалзули, 6, Антони, 64, - Раньери, 73

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine