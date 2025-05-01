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Лига конференций
01 мая 2025, 23:59 | Обновлено 02 мая 2025, 00:04
59
0

Еще ничего не решено. Бетис минимально победил Фиорентину

Команды встречались в полуфинале Лиги конференций

01 мая 2025, 23:59 | Обновлено 02 мая 2025, 00:04
59
0
Еще ничего не решено. Бетис минимально победил Фиорентину
Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая состоялся полуфинальный матч Лиги конференций, где встречались «Бетис» и «Фиорентина».

Хозяева поля уже на 6-й минуте вышли вперед. Отличился Абдессамад Эззалзули.

Больше опасных моментов в первом тайме не было. Команды на двоих совершили один удар в створ ворот, который и завершился голом.

Во втором тайме команды уже были более активны. На 64-й минуте Антони удвоил преимущество хозяев поля.

Но концовка матча была интересной, ведь на 73-й минуте Лука Раньери один гол отыграл.

В итоге минимальная победа хозяев поля и вся развязка ждет болельщиков в Италии.

Лига конференций. 1/2 финала. 1 мая

Бетис – Фиорентина – 2:1

Голы: Эззалзули, 6, Антони, 64, - Раньери, 73

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига конференций Бетис Фиорентина Абде Эззалзули Антони (Матеус дос Сантос) Лука Раньери
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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