В четверг, 1 мая, состоятся первые поединки полуфинала Лиги конференций.

В одном из матчей «Бетис» на своем стадионе «Бенито Вильямарин» будет принимать представителя Серии А - «Фиорентину».

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадии 1/4 финала «Бетис» в непростой дуэли прошел польскую «Ягеллонию» (2:0, 1:1), а вот «Фиорентина» благодаря преимуществу в один мяч переиграла «Целе» (2:1, 2:2).

Запланировано, что ответный матч через неделю, 8 мая.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бетис – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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