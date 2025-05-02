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Лига конференций
Бетис
01.05.2025 22:00 – FT 2 : 1
Фиорентина
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Лига конференций
02 мая 2025, 02:20 | Обновлено 02 мая 2025, 03:19
34
0

Бетис – Фиорентина – 2:1. Де Хеа не выручил. Видео голов и обзор матча

Завершился первый матч 1/2 финала Лиги конференций

02 мая 2025, 02:20 | Обновлено 02 мая 2025, 03:19
34
0
Бетис – Фиорентина – 2:1. Де Хеа не выручил. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая состоялся полуфинальный матч Лиги конференций, где встречались «Бетис» и «Фиорентина».

Хозяева поля открыли счет уже на 6-й минуте матча. Во втором тайме Антони удвоил преимущество «Бетиса».

Фиорентина сократила отставание на 73-й минуте и сохранила неплохие шансы на реванш в ответном матче.

Голкипер «фиалок» Дэвид де Хеа совершил несколько важных сэйвов.

Лига конференций. 1/2 финала. 1 мая

Бетис – Фиорентина – 2:1

Голы: Эззалзули, 6, Антони, 64, – Раньери, 73

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Раньери (Фиорентина).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бетис).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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