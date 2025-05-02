01.05.2025 22:00 – FT 2 : 1
Лига конференций02 мая 2025, 02:20 | Обновлено 02 мая 2025, 03:19
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Бетис – Фиорентина – 2:1. Де Хеа не выручил. Видео голов и обзор матча
Завершился первый матч 1/2 финала Лиги конференций
02 мая 2025, 02:20 | Обновлено 02 мая 2025, 03:19
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1 мая состоялся полуфинальный матч Лиги конференций, где встречались «Бетис» и «Фиорентина».
Хозяева поля открыли счет уже на 6-й минуте матча. Во втором тайме Антони удвоил преимущество «Бетиса».
Фиорентина сократила отставание на 73-й минуте и сохранила неплохие шансы на реванш в ответном матче.
Голкипер «фиалок» Дэвид де Хеа совершил несколько важных сэйвов.
Лига конференций. 1/2 финала. 1 мая
Бетис – Фиорентина – 2:1
Голы: Эззалзули, 6, Антони, 64, – Раньери, 73
Видео голов и обзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Раньери (Фиорентина).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бетис).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис).
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