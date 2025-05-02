Бетис – Фиорентина – 2:1. Де Хеа не выручил. Видео голов и обзор матча

1 мая состоялся полуфинальный матч Лиги конференций, где встречались «Бетис» и «Фиорентина».

Хозяева поля открыли счет уже на 6-й минуте матча. Во втором тайме Антони удвоил преимущество «Бетиса».

Фиорентина сократила отставание на 73-й минуте и сохранила неплохие шансы на реванш в ответном матче.

Голкипер «фиалок» Дэвид де Хеа совершил несколько важных сэйвов.

Лига конференций. 1/2 финала. 1 мая

Бетис – Фиорентина – 2:1

Голы: Эззалзули, 6, Антони, 64, – Раньери, 73

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