В четверг, 5 мая состоится матч ½ финала Лиги конференций между «Бетисом» и «Фиорентиной». Игра начнется в 22:00 по Киеву.

Бетис

В чемпионате Испании после 33-х игр «Бетис» завоевал 54 очка и пока занимает 6-е место. Клуб ведет борьбу с «Атлетиком Бильбао» за выход в Лигу чемпионов следующего сезона, но на данный момент «баски» опережают «зелено-белых» на 1 балл. В Кубке Испании коллектив вылетел от «Барселоны» в 1/8, а по пути в полуфинал Лиги конференций одолел бельгийский «Гент», португальский «Гимарайнш» и польскую «Ягеллонию».

Фиорентина

Похожий сезон проводит итальянская команда. В серии А команда находится на 8 месте и имеет 59 зачетных пунктов в своем активе, однако от заветной зоны Лиги чемпионов коллектив отделяет всего 3 очка. Из Кубка Италии команда также вылетела в 1/8, а в Лиге конференций выбила греческий «Панатинаикос» и словенский «Целье» (в отличие от «Бетиса» клуб начинал путь в плей-офф из 1/8 финала).

Личные встречи

Команды ни разу в истории не встречались в официальных матчах.

Интересные факты

«Фиорентина» выходила в финал Лиги конференций каждого розыгрыша, в котором принимала участие – в сезонах 2022/23 и 2023/24, однако оба раза потерпела поражение.

С начала февраля ни одна команда Ла Лиги, кроме Барселоны, не набрала больше очков чем Реал Бетис.

«Фиалки» не проиграют уже в 9 поединках подряд. В последний раз они терпели поражение еще в начале марта против «Наполи» в Серии А.

В последних 9 играх «Бетис» лишь дважды сохранил ворота сухими – оба раза в матчах Лиги конференций.

Возможные стартовые составы

Бетис: Адриан – Родригез, Натан, Бартра, Руибаль – Форнальс, Джонни – Родригес, Иско, Антони – Бакамбу

Фиорентина: де Хеа – Раньери, Комуццо, Понграчич – Госэнс, Фаджоли, Катальди, Мандрагора, Фолоруншо – Гудмундссон, Кин

Прогноз

Обе команды демонстрируют уверенную атакующую игру в этом сезоне, так что в матче ожидается большое количество голов. Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.

Прогноз Sport.ua Бетис Фиорентина Тотал больше 2.5 2.00 Сделать ставку

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