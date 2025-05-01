Названы лучший игрок и тренер 16-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 16-го тура УПЛ.

Звание лучшего игрока 16-го тура получил форвард «Динамо» Владислав Ванат, который отметился дублем в ворота «Зари».

Лучшим тренером 16-го тура группа экспертов признала наставника «Динамо» Александра Шовковского. Киевляне разгромили «Александрию» со счетом 3:0.

В топ-5 игроков вошли Амбросий Чачуа («Карпаты»), Денис Мирошниченко («Колос»), Руслан Дедух («Левый Берег») и Георгий Судаков («Шахтер»).

В общем эксперты вспоминали 20 футболистов и 7 тренеров на звание героев 16-го тура, а также 57 кандидатов в символическую сборную.

Символическая сборная 26-го тура УПЛ

Вратарь: Назарий Федорковский («Оболонь»)

Защитники: Денис Мирошниченко («Карпаты»), Валерий Бондаренко («Рух»), Денис Попов («Динамо»), Александр Тымчик («Динамо»)

Полузащитники: Невертон («Шахтер»), Георгий Судаков («Шахтер»), Роман Дедух («Левый Берег»), Амбросий Чачуа («Карпаты»), Евгений Пидлепенец («Карпаты»)

Нападающий: Владислав Ванат («Динамо»)

Главный тренер: Александр Шовковский («Динамо»)

Запас: Александр Кемкин («Карпаты»), Алексей Паламарчук («Ингулец»), Винисиус Тобиас («Шахтер»), Андрей Понедельник («Кривбасс»), Виталий Холод («Рух»), Сидней («Левый Берег»), Бруниньо («Карпаты»), Роман Волохатый («Ингулец»), Егор Твердохлеб («Кривбасс»), Хрвое Илич («Кривбасс»), Артур Микитишин («Кривбасс»).