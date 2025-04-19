Супергол Ярмоленко, победы Динамо и Александрии, полуфинал для Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 апреля.

1A. Киев – бело-синий. Динамо в дерби обыграло Оболонь

Команда Шовковского дважды одолела каждого соперника в Киеве в этом сезоне

1B. ВИДЕО. На опыте. Андрей Ярмоленко забил чудо-гол в ворота Оболони

Вингер Динамо открыл счет в киевском дерби на 39-й минуте

2A. ШОВКОВСКИЙ: «Иногда кажется, что это было в другой галактике»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу в матче против «Оболони»

2B. Шовковский оценил победу Динамо в дерби и рассказал о голе Ярмоленко

Тренер прокомментировал победу со счетом 3:0

3. Разгром сорвался. Александрия уверенно обыграла Ворсклу в Полтаве

Команда Руслана Ротаня добилась заслуженной победы в стартовом поединке тура

4. Аль-Наср проиграл. Гол Обамеянга похоронил мечты Роналду и Мане о титуле

Аль-Кадисия выиграла домашний матч у топ-клуба со счетом 2:1

5. Конкуренция на новом уровне. Гранд АПЛ выбирает между Трубиным и Луниным

На украинских голкиперов претендует английский Манчестер Сити

6. Первые серьезные обновления Макларена, эволюция Заубера и другие новинки Ф1

Анализ обновлений команд на Гран-при Саудовской Аравии 2025 года

7. Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане

Элина в двух сетах переиграла Джессику Бузас Манейро на WTA 250 во Франции

8. Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру

Легендарная арена в 49-й раз принимает главный турнир сезона

9. Таблица коэффициентов. Увеличен отрыв Словении, Буде-Глимт догоняет Шахтер

Донецкий Шахтер имеет шансы получить прямую путевку в Лигу Европы

10. Пять легионеров, выступающих в УПЛ, которые могли бы усилить Динамо

Руководству бело-синих стоит присмотреться к тем, кто уже адаптирован к лиге