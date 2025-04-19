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19 апреля 2025, 10:45 | Обновлено 19 апреля 2025, 10:57
162
0

Супергол Ярмоленко, победы Динамо и Александрии, полуфинал для Свитолиной

Главные новости за 18 апреля на Sport.ua

19 апреля 2025, 10:45 | Обновлено 19 апреля 2025, 10:57
162
0
Супергол Ярмоленко, победы Динамо и Александрии, полуфинал для Свитолиной
ФК Динамо. Андрей Шовковский и Андрей Ярмоленко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 апреля.

1A. Киев – бело-синий. Динамо в дерби обыграло Оболонь
Команда Шовковского дважды одолела каждого соперника в Киеве в этом сезоне

1B. ВИДЕО. На опыте. Андрей Ярмоленко забил чудо-гол в ворота Оболони
Вингер Динамо открыл счет в киевском дерби на 39-й минуте

2A. ШОВКОВСКИЙ: «Иногда кажется, что это было в другой галактике»
Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу в матче против «Оболони»

2B. Шовковский оценил победу Динамо в дерби и рассказал о голе Ярмоленко
Тренер прокомментировал победу со счетом 3:0

3. Разгром сорвался. Александрия уверенно обыграла Ворсклу в Полтаве
Команда Руслана Ротаня добилась заслуженной победы в стартовом поединке тура

4. Аль-Наср проиграл. Гол Обамеянга похоронил мечты Роналду и Мане о титуле
Аль-Кадисия выиграла домашний матч у топ-клуба со счетом 2:1

5. Конкуренция на новом уровне. Гранд АПЛ выбирает между Трубиным и Луниным
На украинских голкиперов претендует английский Манчестер Сити

6. Первые серьезные обновления Макларена, эволюция Заубера и другие новинки Ф1
Анализ обновлений команд на Гран-при Саудовской Аравии 2025 года

7. Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
Элина в двух сетах переиграла Джессику Бузас Манейро на WTA 250 во Франции

8. Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
Легендарная арена в 49-й раз принимает главный турнир сезона

9. Таблица коэффициентов. Увеличен отрыв Словении, Буде-Глимт догоняет Шахтер
Донецкий Шахтер имеет шансы получить прямую путевку в Лигу Европы

10. Пять легионеров, выступающих в УПЛ, которые могли бы усилить Динамо
Руководству бело-синих стоит присмотреться к тем, кто уже адаптирован к лиге

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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