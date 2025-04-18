Аль-Наср проиграл. Гол Обамеянга похоронил мечты Роналду и Мане о титуле
Аль-Кадисия выиграла домашний матч у топ-клуба со счетом 2:1
Вечером 18 апреля прошли матчи 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Кадисия выиграла домашний матч со счетом 2:1 у команды Аль-Наср, которая потеряла важные очки в борьбе за чемпионство.
Гол Пьер-Эмерика Обамеянга похоронил мечты Криштиану Роналду и Садио Мане (сенегалец также отличился забитым мячом) о титуле в Саудовской Аравии.
Турнирное положение: Аль-Иттихад (65 очков), Аль-Хиляль (61), Аль-Наср (57), Аль-Ахли, Аль-Кадисия (по 55), Аль-Шабаб (50).
Чемпионат Саудовской Аравии
28-й тур, 18 апреля
Аль-Кадисия – Аль-Наср – 2:1
Голы: Аль-Аммар, 35 Обамеянг, 87 – Мане, 84
Аль-Холуд – Дамак – 1:3
Голы: Маолида, 51 – Н'Куду, 18 (пен), 45 (пен), Станчу, 73
Аль-Ахли – Аль-Фейха – 5:0
Голы: Ибаньес, 17, 37, Тоуни, 45+3, 68 (пен), Марез, 82
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лоуренс Околи – о реванше Усик – Дюбуа
Испанский гранд нацелен на серьезное усиление состава