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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Кадисия
18.04.2025 21:00 – FT 2 : 1
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
18 апреля 2025, 23:10 | Обновлено 18 апреля 2025, 23:22
681
0

Аль-Наср проиграл. Гол Обамеянга похоронил мечты Роналду и Мане о титуле

Аль-Кадисия выиграла домашний матч у топ-клуба со счетом 2:1

18 апреля 2025, 23:10 | Обновлено 18 апреля 2025, 23:22
681
0
Аль-Наср проиграл. Гол Обамеянга похоронил мечты Роналду и Мане о титуле
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 апреля прошли матчи 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Кадисия выиграла домашний матч со счетом 2:1 у команды Аль-Наср, которая потеряла важные очки в борьбе за чемпионство.

Гол Пьер-Эмерика Обамеянга похоронил мечты Криштиану Роналду и Садио Мане (сенегалец также отличился забитым мячом) о титуле в Саудовской Аравии.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (65 очков), Аль-Хиляль (61), Аль-Наср (57), Аль-Ахли, Аль-Кадисия (по 55), Аль-Шабаб (50).

Чемпионат Саудовской Аравии

28-й тур, 18 апреля

Аль-Кадисия – Аль-Наср – 2:1

Голы: Аль-Аммар, 35 Обамеянг, 87 – Мане, 84

Аль-Холуд – Дамак – 1:3

Голы: Маолида, 51 – Н'Куду, 18 (пен), 45 (пен), Станчу, 73

Аль-Ахли – Аль-Фейха – 5:0

Голы: Ибаньес, 17, 37, Тоуни, 45+3, 68 (пен), Марез, 82

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Пьер-Эмерик Обамеянг Садио Мане Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Аль-Кадисия Аль-Холуд Дамак Аль-Ахли Джидда Аль-Фейха Жорж-Кевин Н'Куду Николае Станчу Рожер Ибаньес Айван Тоуни Рияд Марез
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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