Бензема на голодном пайке. Лидер в Саудовской Аравии потерял важнейшие очки
Аль-Хиляль сократил отставание от Аль-Иттихад до 4 пунктов
Вечером 17 апреля прошли матчи 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Иттихад с Каримом Бензема на острие атаки потерял важные очки, проиграв команде Аль-Фатех (0:2).
Аль-Хиляль, выиграв у клуба Аль-Халидж (3:0), в борьбе за чемпионство сократил отставание от команды Аль-Иттихад до 4 пунктов,
Экс-вратарь Динамо Георгий Бущан не был включен в заявку клуба Аль-Шабаб на матч с Аль-Ахдуд (0:0).
Турнирное положение: Аль-Иттихад (65 очков), Аль-Хиляль (61), Аль-Наср (57), Аль-Ахли, Аль-Кадисия (по 52), Аль-Шабаб (50).
Чемпионат Саудовской Аравии
28-й тур, 17 апреля
Аль-Иттифак – Аль-Рияд – 1:0
Гол: Витиньо, 59
Аль-Хиляль – Аль-Халидж – 3:0
Голы: Салим Аль-Давсари, 26, 84, Митрович, 88
Аль-Шабаб – Аль-Ахдуд – 0:0
Аль-Фатех – Аль-Иттихад – 2:0
Голы: Сбай, 10, Варгас, 69
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|28
|20
|5
|3
|63 - 28
|65
|2
|Аль-Хиляль
|28
|19
|4
|5
|77 - 32
|61
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|27
|17
|6
|4
|58 - 29
|57
|4
|Аль-Ахли Джидда
|27
|16
|4
|7
|52 - 27
|52
|5
|Аль-Кадисия
|27
|16
|4
|7
|39 - 24
|52
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|28
|15
|5
|8
|52 - 31
|50
|7
|Аль-Иттифак
|28
|11
|7
|10
|35 - 38
|40
|8
|Аль-Таавун
|27
|10
|8
|9
|30 - 25
|38
|9
|Аль-Рияд
|28
|9
|7
|12
|28 - 38
|34
|10
|Аль-Халидж
|28
|9
|6
|13
|33 - 46
|33
|11
|Аль-Холуд
|27
|9
|4
|14
|34 - 51
|31
|12
|Аль-Фейха
|27
|6
|11
|10
|21 - 34
|29
|13
|Аль-Фатех
|28
|8
|5
|15
|35 - 51
|29
|14
|Дамак
|27
|7
|7
|13
|30 - 42
|28
|15
|Аль-Оруба
|27
|8
|2
|17
|22 - 53
|26
|16
|Аль-Ахдуд
|28
|6
|7
|15
|27 - 41
|25
|17
|Аль-Вахда Мекка
|27
|6
|5
|16
|32 - 57
|23
|18
|Аль-Раед
|27
|5
|3
|19
|29 - 50
|18
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