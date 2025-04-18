Бензема на голодном пайке. Лидер в Саудовской Аравии потерял важнейшие очки

Вечером 17 апреля прошли матчи 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад с Каримом Бензема на острие атаки потерял важные очки, проиграв команде Аль-Фатех (0:2).

Аль-Хиляль, выиграв у клуба Аль-Халидж (3:0), в борьбе за чемпионство сократил отставание от команды Аль-Иттихад до 4 пунктов,

Экс-вратарь Динамо Георгий Бущан не был включен в заявку клуба Аль-Шабаб на матч с Аль-Ахдуд (0:0).

Турнирное положение: Аль-Иттихад (65 очков), Аль-Хиляль (61), Аль-Наср (57), Аль-Ахли, Аль-Кадисия (по 52), Аль-Шабаб (50).

Чемпионат Саудовской Аравии

28-й тур, 17 апреля

Аль-Иттифак – Аль-Рияд – 1:0

Гол: Витиньо, 59

Аль-Хиляль – Аль-Халидж – 3:0

Голы: Салим Аль-Давсари, 26, 84, Митрович, 88

Аль-Шабаб – Аль-Ахдуд – 0:0

Аль-Фатех – Аль-Иттихад – 2:0

Голы: Сбай, 10, Варгас, 69

Турнирная таблица