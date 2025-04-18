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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттифак
17.04.2025 18:40 – FT 1 : 0
Аль-Рияд
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Саудовская Аравия
18 апреля 2025, 06:32 | Обновлено 18 апреля 2025, 06:39
162
0

Бензема на голодном пайке. Лидер в Саудовской Аравии потерял важнейшие очки

Аль-Хиляль сократил отставание от Аль-Иттихад до 4 пунктов

18 апреля 2025, 06:32 | Обновлено 18 апреля 2025, 06:39
162
0
Бензема на голодном пайке. Лидер в Саудовской Аравии потерял важнейшие очки
Getty Images/Global Images Ukraine. Карм Бензема

Вечером 17 апреля прошли матчи 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад с Каримом Бензема на острие атаки потерял важные очки, проиграв команде Аль-Фатех (0:2).

Аль-Хиляль, выиграв у клуба Аль-Халидж (3:0), в борьбе за чемпионство сократил отставание от команды Аль-Иттихад до 4 пунктов,

Экс-вратарь Динамо Георгий Бущан не был включен в заявку клуба Аль-Шабаб на матч с Аль-Ахдуд (0:0).

Турнирное положение: Аль-Иттихад (65 очков), Аль-Хиляль (61), Аль-Наср (57), Аль-Ахли, Аль-Кадисия (по 52), Аль-Шабаб (50).

Чемпионат Саудовской Аравии

28-й тур, 17 апреля

Аль-Иттифак – Аль-Рияд – 1:0

Гол: Витиньо, 59

Аль-Хиляль – Аль-Халидж – 3:0

Голы: Салим Аль-Давсари, 26, 84, Митрович, 88

Аль-Шабаб – Аль-Ахдуд – 0:0

Аль-Фатех – Аль-Иттихад – 2:0

Голы: Сбай, 10, Варгас, 69

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 28 20 5 3 63 - 28 65
2 Аль-Хиляль 28 19 4 5 77 - 32 61
3 Аль-Наср Эр-Рияд 27 17 6 4 58 - 29 57
4 Аль-Ахли Джидда 27 16 4 7 52 - 27 52
5 Аль-Кадисия 27 16 4 7 39 - 24 52
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 28 15 5 8 52 - 31 50
7 Аль-Иттифак 28 11 7 10 35 - 38 40
8 Аль-Таавун 27 10 8 9 30 - 25 38
9 Аль-Рияд 28 9 7 12 28 - 38 34
10 Аль-Халидж 28 9 6 13 33 - 46 33
11 Аль-Холуд 27 9 4 14 34 - 51 31
12 Аль-Фейха 27 6 11 10 21 - 34 29
13 Аль-Фатех 28 8 5 15 35 - 51 29
14 Дамак 27 7 7 13 30 - 42 28
15 Аль-Оруба 27 8 2 17 22 - 53 26
16 Аль-Ахдуд 28 6 7 15 27 - 41 25
17 Аль-Вахда Мекка 27 6 5 16 32 - 57 23
18 Аль-Раед 27 5 3 19 29 - 50 18
Полная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда Витиньо (ЦСКА) Аль-Хиляль Аль-Иттифак Аль-Рияд Аль-Халидж Георгий Бущан Александар Митрович Салим Аль-Давсари Аль-Шабаб Аль-Ахдуд Аль-Фатех
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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