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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 15:39 | Обновлено 18 апреля 2025, 15:59
2048
11

Пять легионеров, выступающих в УПЛ, которые могли бы усилить Динамо

Возможно, руководству «бело-синих» все-таки стоит присмотреться к тем, кто уже адаптирован к лиге?

18 апреля 2025, 15:39 | Обновлено 18 апреля 2025, 15:59
2048
11
Пять легионеров, выступающих в УПЛ, которые могли бы усилить Динамо
ФК Александрия. Мигел Кампуш

Накануне в СМИ появилась информация о том, что «Динамо» в ближайшем будущем не планирует делать акцент на подписание легионеров при ведении кадровой политики. Руководители киевского клуба рассчитывают, что украинские футболисты и воспитанники академии смогут и в дальнейшем достигать поставленных спортивных задач, а привлечение иностранцев видится им неоправданно рисковым делом.

Неудачных примеров с покупкой легионеров у «Динамо» за последние годы действительно хватало, и кейсы Джастина Лонвейка, Витиньо и Жерсона Родригеша это лишь подтверждают. Однако в современном футболе нередко можно встретить мнение, что мононациональные команды в целом становятся все менее и менее конкурентными, когда дело заходит об успешных выступлениях на серьезных турнирах. В отечественных реалиях, речь, безусловно, о еврокубках. Адепты этой идеи полагают, что в команде нужна максимальная конкуренция, и наличие большего числа национальностей сводит к минимуму возможность создания каких-то коалиций между футболистами, дружеских связей и прочих «группировок», которые впоследствии чересчур многое решают в раздевалке и негативно влияют на развитие коллектива.

Сложно сказать, насколько подобные взгляды объективны, однако, что можно утверждать точно – в нынешней УПЛ есть легионеры, которые как минимум в теории могли бы усилить «Динамо». Причем это футболисты, уже адаптированные к нашим реалиям, а потому рисков получить условного второго Жерсона Родригеша не так и велики.

Давайте пройдемся по конкретным проблемным или потенциально проблемным позициям у «Динамо», подыскав варианты усиления для «бело-синих» среди легионеров из клубов УПЛ, за исключением «Шахтера», так как такие трансферы сейчас нереальны априори.

Джордан («Заря»)

ФК Заря. Джордан

С центром обороны у «Динамо» в последние годы немало проблем. Как показывает текущий розыгрыш УПЛ, для достижения успехов на «внутреннем рынке» Попова, Михавко, Дячука и Биловара вполне достаточно, однако для того, чтобы приемлемо выступать в еврокубках «бело-синим» однозначно нужна пресловутая «свежая кровь» в эту линию, причем это должен быть не трансфер ради трансфера, а реально качественная и проверенная кандидатура, которая еще и будет доступной на рынке.

Пожалуй, наиболее очевидный вариант усиления центра обороны для «Динамо» среди легионеров в нынешней УПЛ – это 25-летний бразилец Джордан из «Зари». Этот футболист проводит в Украине уже второй сезон, и в целом доказал, что способен быть стабильным и качественным на таком уровне. Также, что важно, Джордан успел сыграть с луганчанами в основной сетке Лиги конференций в минувшем сезоне, а потому понимает не только, что такое УПЛ, но и уже приобрел определенный опыт в еврокубках.

Прямо сейчас Джордан – это лидер УПЛ по количеству перехватов мяча. Их в активе бразильского легионера 152. В позиционной обороне центрбек «Зари» вообще весьма и весьма неплох, что также подчеркивает его пятая позиция в чемпионате по количеству заблокированных ударов (19). Что еще весьма важно: Джордан очень успешен в верховых единоборствах. Он занимает первое место по доле выигранных дуэлей на «втором этаже» в чемпионате (75,4%), а также лидирует по количеству верховых единоборств в собственной штрафной (26). Такие скиллы очень пригодились бы «Динамо», особенно в еврокубках, где от качества обороны зачастую напрямую зависит результат противостояний. Плюс ко всему, Джордан в текущей УПЛ еще и забил три мяча головой – всякий раз успешно подключаясь на угловые.

Важно понимать, что контракт Джордана с «Зарей» действует до лета 2026 года, и это обстоятельство, равно как и хорошие деловые отношения между клубами, может существенно облегчить задачу для киевлян, если они все-таки пожелают подписать бразильца. К слову, в данном контексте мы можем говорить не только о теоретических предпосылках для сделки, но и о вполне реальном интересе, о котором СМИ писали еще в конце минувшего года.

Мигел Кампуш («Александрия»)

ФК Александрия. Мигел Кампуш

Если бразилец Джордан – это больше про качество непосредственно оборонительной работы, то вот 28-летний центрбек «Александрии» Мигел Кампуш мог бы существенно помочь «Динамо» с построением игры посредством качественных переходов из обороны в атаку с активным использованием передач. Португалец проводит в Украине свой первый полный сезон (он был подписан в начале 2024-го из хорватского «Рудеша» за 100 тысяч евро), и помимо хорошей антропометрии, что важно для Александра Шовковского (помним историю с Брайаном Себальосом), обладает еще и прекрасной культурой первого паса.

В нынешней УПЛ Мигел Кампуш занимает пятое место по среднематчевому показателю выполненных передач (62,47), уступая только двум центрбекам «Шахтера» Николаю Матвиенко (81,62) и Валерию Бондарю (70,14), а также центральному защитнику «Динамо» Тарасу Михавко (69,99) и центральному хавбеку киевской команды Николаю Шапаренко (63,94). Помимо этого, португальский защитник «Александрии» третий в лиге по показателю продвижения мяча и второй – по пасам с продвижением и по количеству выполненных длинных передач. Во многом, как кажется, как минимум в теории, это практически идеальный профайл для тактических запросов Александра Шовковского…

Важно отмечать, что контракт Мигела Кампуша с «Александрией» рассчитан до конца мая нынешнего года, и пока никаких инсайдов о его готовящейся пролонгации в прессе не было. Скорее всего, боссы «желто-черных» пока просто хотят дождаться, чем же завершится текущий сезон, в котором их команда претендует не просто на медали, но и даже на «золото» или хотя бы «серебро». И пока в «Александрии» выжидают, не желая рисковать на будущее в аспекте потенциального повышения расходов на содержание команды, в «Динамо» этим фактором вполне могли бы и воспользоваться… Как минимум риск не такой уж и большой, когда речь идет о подписании свободного агента.

Мухаррем Яшари (ЛНЗ)

ФК ЛНЗ. Мухаррем Яшари

В центре поля у Александра Шовковского в «Динамо» в принципе есть качественный выбор, но летом могут быть изменения, даже несмотря на недавнее продление контракта с 32-летним капитаном команды Виталием Буяльским. По слухам, которые в конце марта распространил достаточно авторитетный источник Sky Sports Germany, в ближайшее межсезонье Киев может покинуть 26-летний Николай Шапаренко, интерес к которому проявляет «Штутгарт». Контракт хавбека с «бело-синими» действует до конца следующего сезона, а потому не исключено, что именно лето-2025 станет в карьере Шапаренко судьбоносным.

В случае ухода Шапаренко, а также учитывая возраст и необходимость периодически давать отдых Буяльскому, интересной опцией для «Динамо» был бы 27-летний косовар Мухаррем Яшари из ЛНЗ. Балканец, как и Мигел Кампуш, проводит в УПЛ первый полный сезон, так как прибыл в Украину в январе 2024-го. Тогда черкасчанам удалось подписать Яшари за 50 тысяч евро, а ныне на Transfermarkt он оценивается уже в 900 тысяч. И очевидно, что слишком долго удерживать хавбека боссы ЛНЗ не смогут, если вообще хотят хорошо заработать на этой сделке и часть полученных средств впоследствии реинвестировать в новые трансферы.

Яшари в 23 поединках сезона УПЛ отличился 12 результативными действиями (5 голов и 7 ассистов). Интересно, что столько же суммарно забитых мячей и голевых передач и у Буяльского (только у Виталия они распределяются чуть иначе: 6+6). Поэтому даже такая простецкая «футбольная математика» говорит о том, что Яшари потенциально даже мог бы попробовать заменить Буяльского в составе без пяти минут чемпиона Украины-2024/25.

Интересно, что в плане статистики Яшари на текущий момент – это лидер УПЛ по ударам по воротам соперника (66). Также косовар второй по количеству заработанных на себе нарушений правил (48), второй – по числу выполненных умных передач (12) и четвертый – по пасам вразрез (21).

Примечательно также и то, что, если доверять слухам, то в «Динамо» уже проявляли интерес к варианту с Яшари в зимнее трансферное окно. Тогда, что правда, речь шла об аренде, которую руководство ЛНЗ, очевидно, не одобрило. Но «на радарах» у киевлян косовар как минимум находится, и кто знает, «выгорит» ли из этого что-то в плане трансфера, либо же нет…

Петар Мичин («Заря»)

ФК Заря. Петар Мичин

Если допускаем, что Шапаренко летом из «Динамо» все-таки уходит, и киевляне будут готовы подписывать легионера из УПЛ ему на замену, но им будет не Яшари, то еще одна очевидная кандидатура – это 26-летний словенец Петар Мичин из «Зари». Этот балканец проводит свой второй полный сезон в Украине, и если первый у него, если так можно выразиться, ушел на адаптацию, то нынешний выходит крайне успешным, о чем говорят и цифры результативности – 8 голов, 2 ассиста в 22 матчах.

Мичина «Заря» купила всего за 150 тысяч евро из сербских «Радничек», а сейчас потенциально может продать за сумму, близкую к миллиону. И практически очевидно для всех, что этим летом луганскому клубу нужно продавать Петара, пытаясь извлечь из этой сделки максимальную выгоду, так как поступления от УЕФА за еврокубковые выступления прекращаются, а «Заря», по мнению его инвестора, должна быть максимально самоокупающимся проектом, особенно в текущих реалиях.

Интересно, что статистически Мичин не выделяется в аспекте лидерства или хотя бы присутствия в топ-5 по отдельным игровым компонентам (исключение – предголевые передачи, где Петар вместе как раз с Шапаренко и делит первенство в лиге с тремя действиями в активе). Однако комплексную полезность этого исполнителя отлично характеризует индекс Wyscout, согласно которому Мичин – пятый в списке лучших центральных хавбеков УПЛ (впереди словенца только Яшари, Судаков, Бондаренко и Чачуа, а тот таки Шапаренко, например, занимает лишь десятую позицию).

Контракт Мичина с «Зарей» действует до конца следующего сезона, и как уже говорилось в аспекте Джордана, в «Динамо» в целом могут обратить эту ситуацию в свою пользу. Но прямо сейчас больше удивляет другое – полное отсутствие каких-либо слухов, связывающих Мичина со сменой клуба. И это на фоне таких-то индивидуальных показателей результативности!..

Хуан Альвина Безерра («Александрия»)

ФК Александрия. Хуан АБезерра

Свой второй полноценный сезон в УПЛ проводит и 22-летний правый вингер «Александрии» Хуан Альвина Безерра, переезд которого на правах свободного агента в стан «желто-черных» в начале сентября 2023-го мало кто оценил. Дебютный сезон складывался для бразильского легионера «Александрии» неплохо, но и не выдающимся образом. Хуан Альвина забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи в 13 матчах, но вот статуса ключевого игрока команды не добыл и близко.

Все изменилось в текущем сезоне, когда Безерра по-настоящему расцвел и ныне является одним из очевидных открытий чемпионата. Бразильский легионер уже имеет в активе 11 результативных действий (6 голов и 5 ассистов) в 24 матчах чемпионата, а о его грядущем уходе на повышение заговорили еще зимой. Впрочем, тогда желающих заплатить «Александрии» требуемую сумму так и не нашлось, и Безерра остался.

Для «Динамо» подписание Безерры могло бы быть крайне интересной опцией, учитывая пока все еще непонятную ситуацию с Андреем Ярмоленко, контракт которого с киевлянами рассчитан до завершения сезона-2024/25. Да и даже если 35-летний ветеран решит задержаться еще на сезон, то позиция правого вингера у «Динамо» однозначно требует «свежей крови» и усиления, чтобы Ярмоленко имел больше возможностей отдыхать и выглядеть максимально эффективно при уже не самых лучших физических кондициях.

Безерра, на самом деле, может дать «Динамо» многое. Это не только скорость (бразилец – лидер УПЛ по рывкам с продвижением, которых у него 98, а у ближайшего преследователя – Кевина из «Шахтера» – только 85), но и интеллект в атаках (Хуан Альвина второй в УПЛ по ключевым передачам – 17, четвертый по умным передачам – 9 и пятый по глубоким передачам – 33).

Кроме того, сам Хуан Альвина, очевидно, уже осознал возможность двигаться дальше и летом будет не прочь променять «Александрию» на более топовый футбольный проект. И учитывая это, а также контракт с футболистом, рассчитанный до лета 2026 года, боссы «желто-черных», вероятно, будут вынуждены пойти на продажу своего звездного легионера, если только пожелают выручить за него пристойную компенсацию, а не проявят упрямство и недальновидность, повторив ситуацию с Калюжным.

Единственное, что может останавливать «Динамо» в вопросе потенциального подписания Безерры – это то, что уже достаточно давно в киевской команде не было успешных кейсов с бразильскими легионерами… Впрочем, если оформить сразу двойное подписание из «Александрии» Хуана Альвины вместе с Мигелом Кампушем, то как минимум в плане общения проблему для обоих удастся снять или минимизировать.

P.S. Также очевидно интересными опциями для «Динамо» выглядят Бруниньо и Жан Педросо из «Карпат», но оба они пока находятся в львовском клубе лишь на правах аренды, и киевляне не могут напрямую вести переговоры об их выкупе с бразильскими клубами, так как «зелено-белые» до конца сезона имеют первоочередную опцию. А если «Карпаты» все-таки выкупят обоих, то учитывая амбициозность руководства этого клуба, вряд ли это приведет к немедленной перепродаже – разве что, через год-два. Именно поэтому эти опции мы более детально и не рассматривали.

Опрос

Голосов 19
Кто из вышеперечисленных футболистов-легионеров УПЛ, по вашему мнению, стал бы усилением для Динамо?

Выберите до 3 вариантов ответа

Джордан

3 голоса 15.79 %

Мигел Кампуш

4 голоса 21.05 %

Мухаррем Яшари

1 голос 5.26 %

Петар Мичин

0 голосов 0 %

Хуан Альвина Безерра

5 голосов 26.32 %

Никто из перечисленных

6 голосов 31.58 %

Результаты
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статьи эксклюзив Динамо Киев Украинская Премьер-лига Андерсон Джордан Мухаррем Яшари Мигел Кампуш Петар Мичин Хуан Альвина Безерра
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 11
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dadlismit
Петар Мичин серб, а не словенец, как указано в статье. А на фото вообще не Мичин, а защитник Эскинья 
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0
Ukraine
Краще б написали статтю як підсили Олександрію, Полісся, Шахтар, ... а не одноосібного лідера який в шоколаді і так.
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0
😼
А мені подобається гра Джордана, з характером футболіст.
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0
Lulinnha
Уже был таким панамец. И где он ? ДК нужны деньги на качество игрока + квалификацию специалистов по поиску игроков. А то там сплошной бардак с этим. 
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0
Andromed
Безерра і Кампуш є лідерами теперішньої Олександрії, навряд чи би так легко їх відпустили
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0
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Gargantua81
не считаю Джордана и Кампуша сильными центрбеками, но в Динамо там все на столько плохо, что даже они конечно были бы усилением.
Мичин это копия Буяльского, тоже достаточно умный игрок для последнего паса, и тоже любит "исчезать" на поле.
Яшари трудно не заметить, очень хорошо себя проявил, и вроде даже с ним переговоры ведут. Как и с Безеррой как заменой Ярмоленко.
Ну и еще наверное надо отметить Бруниньо. Очень ярко себя проявил. Но там аренда и будут выкупать Карпаты. А у Карпат сейчас финансовые возможности на много выше чем у Динамо, как показала ситуация с игроками Руха.
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0
_9Quantum19_
Де Суркіс гроші на візьме на ці "умовні" підсилення, коли він по судах вештається, вибиваючи кошти, зароблені незаконним шляхом та імовірно, без виплати податків? Чи ці "потенційні опції" готові задарма ганьбитись у Європі?
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-5
Ukraine
Куди вже далі підсилювати, перше місце з великим відривом в ЧУ ДК має.
Підсилення потрібене іншим командам, для збільшення конкуренції в ЧУ.
А не живлення тільки однієї команди, за рахунок сил ЧУ.
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-6
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