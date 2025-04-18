Пять легионеров, выступающих в УПЛ, которые могли бы усилить Динамо

Накануне в СМИ появилась информация о том, что «Динамо» в ближайшем будущем не планирует делать акцент на подписание легионеров при ведении кадровой политики. Руководители киевского клуба рассчитывают, что украинские футболисты и воспитанники академии смогут и в дальнейшем достигать поставленных спортивных задач, а привлечение иностранцев видится им неоправданно рисковым делом.

Неудачных примеров с покупкой легионеров у «Динамо» за последние годы действительно хватало, и кейсы Джастина Лонвейка, Витиньо и Жерсона Родригеша это лишь подтверждают. Однако в современном футболе нередко можно встретить мнение, что мононациональные команды в целом становятся все менее и менее конкурентными, когда дело заходит об успешных выступлениях на серьезных турнирах. В отечественных реалиях, речь, безусловно, о еврокубках. Адепты этой идеи полагают, что в команде нужна максимальная конкуренция, и наличие большего числа национальностей сводит к минимуму возможность создания каких-то коалиций между футболистами, дружеских связей и прочих «группировок», которые впоследствии чересчур многое решают в раздевалке и негативно влияют на развитие коллектива.

Сложно сказать, насколько подобные взгляды объективны, однако, что можно утверждать точно – в нынешней УПЛ есть легионеры, которые как минимум в теории могли бы усилить «Динамо». Причем это футболисты, уже адаптированные к нашим реалиям, а потому рисков получить условного второго Жерсона Родригеша не так и велики.

Давайте пройдемся по конкретным проблемным или потенциально проблемным позициям у «Динамо», подыскав варианты усиления для «бело-синих» среди легионеров из клубов УПЛ, за исключением «Шахтера», так как такие трансферы сейчас нереальны априори.

Джордан («Заря»)

ФК Заря. Джордан

С центром обороны у «Динамо» в последние годы немало проблем. Как показывает текущий розыгрыш УПЛ, для достижения успехов на «внутреннем рынке» Попова, Михавко, Дячука и Биловара вполне достаточно, однако для того, чтобы приемлемо выступать в еврокубках «бело-синим» однозначно нужна пресловутая «свежая кровь» в эту линию, причем это должен быть не трансфер ради трансфера, а реально качественная и проверенная кандидатура, которая еще и будет доступной на рынке.

Пожалуй, наиболее очевидный вариант усиления центра обороны для «Динамо» среди легионеров в нынешней УПЛ – это 25-летний бразилец Джордан из «Зари». Этот футболист проводит в Украине уже второй сезон, и в целом доказал, что способен быть стабильным и качественным на таком уровне. Также, что важно, Джордан успел сыграть с луганчанами в основной сетке Лиги конференций в минувшем сезоне, а потому понимает не только, что такое УПЛ, но и уже приобрел определенный опыт в еврокубках.

Прямо сейчас Джордан – это лидер УПЛ по количеству перехватов мяча. Их в активе бразильского легионера 152. В позиционной обороне центрбек «Зари» вообще весьма и весьма неплох, что также подчеркивает его пятая позиция в чемпионате по количеству заблокированных ударов (19). Что еще весьма важно: Джордан очень успешен в верховых единоборствах. Он занимает первое место по доле выигранных дуэлей на «втором этаже» в чемпионате (75,4%), а также лидирует по количеству верховых единоборств в собственной штрафной (26). Такие скиллы очень пригодились бы «Динамо», особенно в еврокубках, где от качества обороны зачастую напрямую зависит результат противостояний. Плюс ко всему, Джордан в текущей УПЛ еще и забил три мяча головой – всякий раз успешно подключаясь на угловые.

Важно понимать, что контракт Джордана с «Зарей» действует до лета 2026 года, и это обстоятельство, равно как и хорошие деловые отношения между клубами, может существенно облегчить задачу для киевлян, если они все-таки пожелают подписать бразильца. К слову, в данном контексте мы можем говорить не только о теоретических предпосылках для сделки, но и о вполне реальном интересе, о котором СМИ писали еще в конце минувшего года.

Мигел Кампуш («Александрия»)

ФК Александрия. Мигел Кампуш

Если бразилец Джордан – это больше про качество непосредственно оборонительной работы, то вот 28-летний центрбек «Александрии» Мигел Кампуш мог бы существенно помочь «Динамо» с построением игры посредством качественных переходов из обороны в атаку с активным использованием передач. Португалец проводит в Украине свой первый полный сезон (он был подписан в начале 2024-го из хорватского «Рудеша» за 100 тысяч евро), и помимо хорошей антропометрии, что важно для Александра Шовковского (помним историю с Брайаном Себальосом), обладает еще и прекрасной культурой первого паса.

В нынешней УПЛ Мигел Кампуш занимает пятое место по среднематчевому показателю выполненных передач (62,47), уступая только двум центрбекам «Шахтера» Николаю Матвиенко (81,62) и Валерию Бондарю (70,14), а также центральному защитнику «Динамо» Тарасу Михавко (69,99) и центральному хавбеку киевской команды Николаю Шапаренко (63,94). Помимо этого, португальский защитник «Александрии» третий в лиге по показателю продвижения мяча и второй – по пасам с продвижением и по количеству выполненных длинных передач. Во многом, как кажется, как минимум в теории, это практически идеальный профайл для тактических запросов Александра Шовковского…

Важно отмечать, что контракт Мигела Кампуша с «Александрией» рассчитан до конца мая нынешнего года, и пока никаких инсайдов о его готовящейся пролонгации в прессе не было. Скорее всего, боссы «желто-черных» пока просто хотят дождаться, чем же завершится текущий сезон, в котором их команда претендует не просто на медали, но и даже на «золото» или хотя бы «серебро». И пока в «Александрии» выжидают, не желая рисковать на будущее в аспекте потенциального повышения расходов на содержание команды, в «Динамо» этим фактором вполне могли бы и воспользоваться… Как минимум риск не такой уж и большой, когда речь идет о подписании свободного агента.

Мухаррем Яшари (ЛНЗ)

ФК ЛНЗ. Мухаррем Яшари

В центре поля у Александра Шовковского в «Динамо» в принципе есть качественный выбор, но летом могут быть изменения, даже несмотря на недавнее продление контракта с 32-летним капитаном команды Виталием Буяльским. По слухам, которые в конце марта распространил достаточно авторитетный источник Sky Sports Germany, в ближайшее межсезонье Киев может покинуть 26-летний Николай Шапаренко, интерес к которому проявляет «Штутгарт». Контракт хавбека с «бело-синими» действует до конца следующего сезона, а потому не исключено, что именно лето-2025 станет в карьере Шапаренко судьбоносным.

В случае ухода Шапаренко, а также учитывая возраст и необходимость периодически давать отдых Буяльскому, интересной опцией для «Динамо» был бы 27-летний косовар Мухаррем Яшари из ЛНЗ. Балканец, как и Мигел Кампуш, проводит в УПЛ первый полный сезон, так как прибыл в Украину в январе 2024-го. Тогда черкасчанам удалось подписать Яшари за 50 тысяч евро, а ныне на Transfermarkt он оценивается уже в 900 тысяч. И очевидно, что слишком долго удерживать хавбека боссы ЛНЗ не смогут, если вообще хотят хорошо заработать на этой сделке и часть полученных средств впоследствии реинвестировать в новые трансферы.

Яшари в 23 поединках сезона УПЛ отличился 12 результативными действиями (5 голов и 7 ассистов). Интересно, что столько же суммарно забитых мячей и голевых передач и у Буяльского (только у Виталия они распределяются чуть иначе: 6+6). Поэтому даже такая простецкая «футбольная математика» говорит о том, что Яшари потенциально даже мог бы попробовать заменить Буяльского в составе без пяти минут чемпиона Украины-2024/25.

Интересно, что в плане статистики Яшари на текущий момент – это лидер УПЛ по ударам по воротам соперника (66). Также косовар второй по количеству заработанных на себе нарушений правил (48), второй – по числу выполненных умных передач (12) и четвертый – по пасам вразрез (21).

Примечательно также и то, что, если доверять слухам, то в «Динамо» уже проявляли интерес к варианту с Яшари в зимнее трансферное окно. Тогда, что правда, речь шла об аренде, которую руководство ЛНЗ, очевидно, не одобрило. Но «на радарах» у киевлян косовар как минимум находится, и кто знает, «выгорит» ли из этого что-то в плане трансфера, либо же нет…

Петар Мичин («Заря»)

ФК Заря. Петар Мичин

Если допускаем, что Шапаренко летом из «Динамо» все-таки уходит, и киевляне будут готовы подписывать легионера из УПЛ ему на замену, но им будет не Яшари, то еще одна очевидная кандидатура – это 26-летний словенец Петар Мичин из «Зари». Этот балканец проводит свой второй полный сезон в Украине, и если первый у него, если так можно выразиться, ушел на адаптацию, то нынешний выходит крайне успешным, о чем говорят и цифры результативности – 8 голов, 2 ассиста в 22 матчах.

Мичина «Заря» купила всего за 150 тысяч евро из сербских «Радничек», а сейчас потенциально может продать за сумму, близкую к миллиону. И практически очевидно для всех, что этим летом луганскому клубу нужно продавать Петара, пытаясь извлечь из этой сделки максимальную выгоду, так как поступления от УЕФА за еврокубковые выступления прекращаются, а «Заря», по мнению его инвестора, должна быть максимально самоокупающимся проектом, особенно в текущих реалиях.

Интересно, что статистически Мичин не выделяется в аспекте лидерства или хотя бы присутствия в топ-5 по отдельным игровым компонентам (исключение – предголевые передачи, где Петар вместе как раз с Шапаренко и делит первенство в лиге с тремя действиями в активе). Однако комплексную полезность этого исполнителя отлично характеризует индекс Wyscout, согласно которому Мичин – пятый в списке лучших центральных хавбеков УПЛ (впереди словенца только Яшари, Судаков, Бондаренко и Чачуа, а тот таки Шапаренко, например, занимает лишь десятую позицию).

Контракт Мичина с «Зарей» действует до конца следующего сезона, и как уже говорилось в аспекте Джордана, в «Динамо» в целом могут обратить эту ситуацию в свою пользу. Но прямо сейчас больше удивляет другое – полное отсутствие каких-либо слухов, связывающих Мичина со сменой клуба. И это на фоне таких-то индивидуальных показателей результативности!..

Хуан Альвина Безерра («Александрия»)

ФК Александрия. Хуан АБезерра

Свой второй полноценный сезон в УПЛ проводит и 22-летний правый вингер «Александрии» Хуан Альвина Безерра, переезд которого на правах свободного агента в стан «желто-черных» в начале сентября 2023-го мало кто оценил. Дебютный сезон складывался для бразильского легионера «Александрии» неплохо, но и не выдающимся образом. Хуан Альвина забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи в 13 матчах, но вот статуса ключевого игрока команды не добыл и близко.

Все изменилось в текущем сезоне, когда Безерра по-настоящему расцвел и ныне является одним из очевидных открытий чемпионата. Бразильский легионер уже имеет в активе 11 результативных действий (6 голов и 5 ассистов) в 24 матчах чемпионата, а о его грядущем уходе на повышение заговорили еще зимой. Впрочем, тогда желающих заплатить «Александрии» требуемую сумму так и не нашлось, и Безерра остался.

Для «Динамо» подписание Безерры могло бы быть крайне интересной опцией, учитывая пока все еще непонятную ситуацию с Андреем Ярмоленко, контракт которого с киевлянами рассчитан до завершения сезона-2024/25. Да и даже если 35-летний ветеран решит задержаться еще на сезон, то позиция правого вингера у «Динамо» однозначно требует «свежей крови» и усиления, чтобы Ярмоленко имел больше возможностей отдыхать и выглядеть максимально эффективно при уже не самых лучших физических кондициях.

Безерра, на самом деле, может дать «Динамо» многое. Это не только скорость (бразилец – лидер УПЛ по рывкам с продвижением, которых у него 98, а у ближайшего преследователя – Кевина из «Шахтера» – только 85), но и интеллект в атаках (Хуан Альвина второй в УПЛ по ключевым передачам – 17, четвертый по умным передачам – 9 и пятый по глубоким передачам – 33).

Кроме того, сам Хуан Альвина, очевидно, уже осознал возможность двигаться дальше и летом будет не прочь променять «Александрию» на более топовый футбольный проект. И учитывая это, а также контракт с футболистом, рассчитанный до лета 2026 года, боссы «желто-черных», вероятно, будут вынуждены пойти на продажу своего звездного легионера, если только пожелают выручить за него пристойную компенсацию, а не проявят упрямство и недальновидность, повторив ситуацию с Калюжным.

Единственное, что может останавливать «Динамо» в вопросе потенциального подписания Безерры – это то, что уже достаточно давно в киевской команде не было успешных кейсов с бразильскими легионерами… Впрочем, если оформить сразу двойное подписание из «Александрии» Хуана Альвины вместе с Мигелом Кампушем, то как минимум в плане общения проблему для обоих удастся снять или минимизировать.

P.S. Также очевидно интересными опциями для «Динамо» выглядят Бруниньо и Жан Педросо из «Карпат», но оба они пока находятся в львовском клубе лишь на правах аренды, и киевляне не могут напрямую вести переговоры об их выкупе с бразильскими клубами, так как «зелено-белые» до конца сезона имеют первоочередную опцию. А если «Карпаты» все-таки выкупят обоих, то учитывая амбициозность руководства этого клуба, вряд ли это приведет к немедленной перепродаже – разве что, через год-два. Именно поэтому эти опции мы более детально и не рассматривали.