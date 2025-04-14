Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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  4. Источник: Динамо не планирует подписывать легионеров
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 20:29 |
1194
5

Источник: Динамо не планирует подписывать легионеров

Сообщается, что ставка будет на своих игроков

14 апреля 2025, 20:29 |
1194
5
Источник: Динамо не планирует подписывать легионеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в Динамо на этот момент не очень рассчитывают на летние подписания сильных легионеров.

Ни один из последних переходов легионеров не принес клубу успеха, а некоторые игроки, в том числе из-за войны, быстро покидают Украину и остаются на контракте в клубе, но выступают на правах аренды (Лонвейк, Жерсон, Витиньо) за другие команды.

Сейчас среди легионеров в первой команде есть только Эдуардо Герреро, который после трансфера из Зари пока не оправдал ожиданий, забив 2 гола в 29 матчах сезона.

В киевском клубе сейчас не ведут активных переговоров о переходе легионеров.

Динамо собирается и дальше делать упор на игроков своей академии.

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Динамо Киев Игорь Цыганык трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 5
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BATI-GOOOOOL
Це дуже добре.Для чемпионату таке пройде але на євроарені скоріше ні.Але будемо сподіватися...
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+1
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Dfbj
Можна Динамо цього року зробити відпочинок у єврокубках, для чого їм 0 очок в підсумку...
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0
serhiy
В нас своїх гравців вистачає. Дивлюсь на Шахтар і не бачу чим вони кращі з своїми дороговартісними тубільцями !
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0
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