Источник: Динамо не планирует подписывать легионеров

По информации журналиста Игоря Цыганыка, в Динамо на этот момент не очень рассчитывают на летние подписания сильных легионеров.

Ни один из последних переходов легионеров не принес клубу успеха, а некоторые игроки, в том числе из-за войны, быстро покидают Украину и остаются на контракте в клубе, но выступают на правах аренды (Лонвейк, Жерсон, Витиньо) за другие команды.

Сейчас среди легионеров в первой команде есть только Эдуардо Герреро, который после трансфера из Зари пока не оправдал ожиданий, забив 2 гола в 29 матчах сезона.

В киевском клубе сейчас не ведут активных переговоров о переходе легионеров.

Динамо собирается и дальше делать упор на игроков своей академии.