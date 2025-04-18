Шовковский оценил победу Динамо в дерби и рассказал о голе Ярмоленко
Тренер прокомментировал победу со счетом 3:0
Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Оболонь со счетом 3:0 и продолжает лидировать в таблице УПЛ. Игру прокомментировал наставник Александр Шовковский.
«Можно сказать, что на старте очень смело шли вперед и допускали ошибки, чем мог воспользоваться наш соперник. Хорошо, что удалось забить гол, который мы отрабатывали. Он добавил спокойствия и уверенности, а во втором тайме дожали соперника. В целом, результатом доволен, а игрой недоволен».
«Гол Ярмоленко? Мы отрабатывали такой розыгрыш, и хорошо, что у нас получилось это реализовать».
«Безусловно, на финишной прямой увеличивается психологическая нагрузка, и это влияет. Но те ошибки, которые мы делаем, я могу объяснить именно нервами и ответственностью. Важная победа за пять туров до конца чемпионата, хотя еще есть области, где нужно работать», – сказал Шовковский.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стенограмма поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги
Кабайел хочет боя с украинским боксером
Нехай вдавляться своєю жовчю і прикусять свої довгі язики.