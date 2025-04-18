Шовковский оценил победу Динамо в дерби и рассказал о голе Ярмоленко

Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Оболонь со счетом 3:0 и продолжает лидировать в таблице УПЛ. Игру прокомментировал наставник Александр Шовковский.

«Можно сказать, что на старте очень смело шли вперед и допускали ошибки, чем мог воспользоваться наш соперник. Хорошо, что удалось забить гол, который мы отрабатывали. Он добавил спокойствия и уверенности, а во втором тайме дожали соперника. В целом, результатом доволен, а игрой недоволен».

«Гол Ярмоленко? Мы отрабатывали такой розыгрыш, и хорошо, что у нас получилось это реализовать».

«Безусловно, на финишной прямой увеличивается психологическая нагрузка, и это влияет. Но те ошибки, которые мы делаем, я могу объяснить именно нервами и ответственностью. Важная победа за пять туров до конца чемпионата, хотя еще есть области, где нужно работать», – сказал Шовковский.