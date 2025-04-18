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  4. Шовковский оценил победу Динамо в дерби и рассказал о голе Ярмоленко
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 20:24 | Обновлено 18 апреля 2025, 21:01
2977
12

Шовковский оценил победу Динамо в дерби и рассказал о голе Ярмоленко

Тренер прокомментировал победу со счетом 3:0

18 апреля 2025, 20:24 | Обновлено 18 апреля 2025, 21:01
2977
12
Шовковский оценил победу Динамо в дерби и рассказал о голе Ярмоленко
ФК Динамо Киев

Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Оболонь со счетом 3:0 и продолжает лидировать в таблице УПЛ. Игру прокомментировал наставник Александр Шовковский.

«Можно сказать, что на старте очень смело шли вперед и допускали ошибки, чем мог воспользоваться наш соперник. Хорошо, что удалось забить гол, который мы отрабатывали. Он добавил спокойствия и уверенности, а во втором тайме дожали соперника. В целом, результатом доволен, а игрой недоволен».

«Гол Ярмоленко? Мы отрабатывали такой розыгрыш, и хорошо, что у нас получилось это реализовать».

«Безусловно, на финишной прямой увеличивается психологическая нагрузка, и это влияет. Но те ошибки, которые мы делаем, я могу объяснить именно нервами и ответственностью. Важная победа за пять туров до конца чемпионата, хотя еще есть области, где нужно работать», – сказал Шовковский.

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Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко Оболонь Киев Динамо - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 12
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Артемій Золотарь
Андрій Ярмоленко - це сьогодні єдиний футболіст топ-рівня в Україні !
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+7
Серж
Забили два топ гола, чистый пеналь. У ржавых и их братьев по педорубликам от того и бомбит
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+2
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😸
Цей гол Андрія та інші є відповідю всім хейтерам і кучерявим, які насміхалися над ним.
Нехай вдавляться своєю жовчю і прикусять свої довгі язики.
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+2
Saltovka
Только в купленых играх УПЛ Бревноленко может забивать. На евроарене он полный ноль!
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-5
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