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Лига чемпионов
19 апреля 2025, 09:05 | Обновлено 19 апреля 2025, 09:15
585
3

Таблица коэффициентов. Увеличен отрыв Словении, Буде-Глимт догоняет Шахтер

Донецкий Шахтер имеет шансы получить прямую путевку в Лигу Европы

19 апреля 2025, 09:05 | Обновлено 19 апреля 2025, 09:15
585
3
Таблица коэффициентов. Увеличен отрыв Словении, Буде-Глимт догоняет Шахтер
УЕФА

В середине недели прошли ответные поединки 1/4 финала трех еврокубковых турниров.

Небольшие изменения произошли в таблице коэффициентов УЕФА.

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Словения завершила евросезон. Клуб Целе выбыл из Лиги конференций, однако принес своей стране дополнительные очки. Перед четвертьфиналами Лиги конференций Словения в таблице будущего сезона опережала Украину на 0.243 балла. После матчей с «Фиорентиной» (1:2 дома и 2:2 в Италии) это преимущество выросло до 0.493 балла. Словенцы в начале нового евросезона будут иметь почти полбалла запаса перед украинцами – и именно они являются главным конкурентом сине-желтых среди стран, которые сейчас выше в рейтинге.

Из неэлитных чемпионатов в еврокубках осталось всего две команды – Буде-Глимт (Норвегия) в ЛЕ и Юргорден (Швеция) в ЛК.

Буде-Глимт хоть и уступил Лацио на выезде, однако выиграл по пенальти и не вылетел из турнира, заработав бонусный балл для клубного рейтинга. Норвежский клуб (49.000) приблизился к горнякам (52.000) на интервал трех очков в борьбе за топ-40 в клубном рейтинге. Буде-Глимт в полуфинале Лиги Европы сыграет против английского Тоттенхэма, а Манчестер Юнайтед – с Атлетико Бильбао.

Шахтер может получить прямую путевку в основной раунд Лиги Европы, если сойдется несколько факторов:

  • победа горняков в Кубке Украины (или 2-е место в УПЛ, если Динамо выиграет и Кубок, и чемпионат)
  • победитель Лиги конференций 2024/25 отберется в ЛЧ или ЛЕ через национальный чемпионат
  • Шахтер останется клубом с самым высоким коэффициентом среди участников квалификации ЛЕ

Играет важную роль, кто станет победителем Лиги конференций. Если трофей выиграет Челси, который в АПЛ почти гарантированно финиширует в зоне ЛЧ или ЛЕ – это отличный вариант для Шахтера. Также может подойти триумф Бетиса или Фиорентины (сыграют между собой в полуфинале ЛК), при условии, что они пробьются в еврокубковую зону (ЛЧ или ЛЕ) в Испании или Италии соответственно. А вот возможная победа шведского Юргордена в Лиге конференций горнякам не подходит. Но шведскому клубу будет очень сложно пройти Челси в полуфинале ЛК.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

​Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА 2025

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таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Лига Европы Шахтер Донецк Целе Буде-Глимт выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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umnuy2
нам тоже уроды с уефа могли бы по 4.3333 давать
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0
Bombardini
Що з цим рейтингом не так? Чому русні продовжують додаватися бали?
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0
avk2307
Тиждень тому вже була стаття про "пряме  " попадання Шахтаря до ЛЧ.
Тільки на сьогодні вже він туди не попав , бо Олімпіакос виграв свій чемпіонат.
Тут те саме. У Динамо загреб, Глазго , Брюге, турків коеф вище і  скоріш за все "гірники" і тут повз пряме попадання. як би не рекламували тут...
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