Перенос матча УПЛ, победа Реала, вылет Алькараса, финалистки Индиан-Уэллс
Главные новости за 15 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 15 марта.
1А. ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось
Кривбасс и Левый Берег сыграют в одну из резервных дат
1В. Есть первые три очка в 2025 году. Ворскла минимально одолела Рух
Дебютный гол Малыша принес команде Максимова первую победу в официальных матчах нового года
2. Реал впервые с 2017 года обыграл Вильярреал на выезде в Ла Лиге
Дубль Мбаппе принес команде победу
3А. Забарный против Ярмолюка. Борнмут дома уступил Брентфорду
«Вишни» уступили несмотря на то, что забили первыми
3В. Эвертон с Миколенко сыграл вничью, победы Ноттингема и Вулверхэмптона
Состоялось 3 матча 29-го тура Английской Премьер-лиги
3С. На дне. Плимут Таловерова проиграл конкуренту в борьбе за выживание
Плимут дома проиграл Дерби
3D. Ман Сити и Брайтон провели матч в АПЛ: пенальти, автогол, Мармуш и шедевр
Игра 29-го тура завершилась со счетом 2:2, Холанд оформил сотое результативное действие
4. Гол от легенды, старт от Цыганкова. Жирона сыграла вничью с Валенсией
Матч завершился вничью 1:1
5. Сенсация в Индиан-Уэллс: Алькарас потерял корону в шаге от финала Мастерса
Джек Дрейпер проиграл вторую партию 0:6, но все же одолел Карлоса в трех сетах
6А. Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
К сожалению, Мэдисон не сумела навязать борьбу Арине, разгромно уступив в двух сетах
6В. Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс
Ига не сумела переиграть Мирру, уступив в трех сетах за 2 часа и 18 минут
7. Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Украинский боксер получил приказ от WBO
8. Мастерство Жанмонно, неожиданные призеры и французский дуэт
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9. Троещина поражает. 18-летний борец из Киева эффектно победил на ЧЕ
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10. Львовские Кажаны сыграли первый из двух матчей за жизнь
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