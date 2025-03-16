Перенос матча УПЛ, победа Реала, вылет Алькараса, финалистки Индиан-Уэллс

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 15 марта.

1А. ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось

Кривбасс и Левый Берег сыграют в одну из резервных дат

1В. Есть первые три очка в 2025 году. Ворскла минимально одолела Рух

Дебютный гол Малыша принес команде Максимова первую победу в официальных матчах нового года

2. Реал впервые с 2017 года обыграл Вильярреал на выезде в Ла Лиге

Дубль Мбаппе принес команде победу

3А. Забарный против Ярмолюка. Борнмут дома уступил Брентфорду

«Вишни» уступили несмотря на то, что забили первыми

3В. Эвертон с Миколенко сыграл вничью, победы Ноттингема и Вулверхэмптона

Состоялось 3 матча 29-го тура Английской Премьер-лиги

3С. На дне. Плимут Таловерова проиграл конкуренту в борьбе за выживание

Плимут дома проиграл Дерби

3D. Ман Сити и Брайтон провели матч в АПЛ: пенальти, автогол, Мармуш и шедевр

Игра 29-го тура завершилась со счетом 2:2, Холанд оформил сотое результативное действие

4. Гол от легенды, старт от Цыганкова. Жирона сыграла вничью с Валенсией

Матч завершился вничью 1:1

5. Сенсация в Индиан-Уэллс: Алькарас потерял корону в шаге от финала Мастерса

Джек Дрейпер проиграл вторую партию 0:6, но все же одолел Карлоса в трех сетах

6А. Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час

К сожалению, Мэдисон не сумела навязать борьбу Арине, разгромно уступив в двух сетах

6В. Андреева и Свентек определили первую финалистку супертурнира в Индиан-Уэллс

Ига не сумела переиграть Мирру, уступив в трех сетах за 2 часа и 18 минут

7. Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером

Украинский боксер получил приказ от WBO

8. Мастерство Жанмонно, неожиданные призеры и французский дуэт

Блогер Sport. ua Евгения Антонова подводит итоги субботних гонок этапа Кубка мира в Поклюке

9. Троещина поражает. 18-летний борец из Киева эффектно победил на ЧЕ

Егор Якушенко впервые триумфует на Евро U23

10. Львовские Кажаны сыграли первый из двух матчей за жизнь

Теперь судьба сохранения прописки в Плюс-Лиге зависит от результата лобного противостояния