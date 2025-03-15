На дне. Плимут Таловерова проиграл конкуренту в борьбе за выживание

Аутсайдер Чемпионшипа Плимут сыграл матч чемпионата Англии против конкурента в борьбе за выживание Дерби.

Украинский защитник хозяев Максим Таловеров отыграл весь матч, однако команда уступила со счетом 2:3, хотя по ходу встречи сделала камбэк, пропустив два гола.

Плимут с 33 очками остается последним, а Дерби набирает 38 пунктов и идет 22-м. Плтимут отстает от спасительной 21-й позиции на шесть очков.

Чемпионшип. 38-й тур

Плимут – Дерби 2:3

Голы: Бунду, 38, Филлипс, 46 (в свои ворота) – Харнесс, 11, 88, Армстронг, 26