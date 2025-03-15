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Чемпионшип Англия
Плимут
15.03.2025 17:00 – FT 2 : 3
Дерби Каунти
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Англия
15 марта 2025, 19:08 |
612
1

На дне. Плимут Таловерова проиграл конкуренту в борьбе за выживание

Плимут дома проиграл Дерби

15 марта 2025, 19:08 |
612
1
На дне. Плимут Таловерова проиграл конкуренту в борьбе за выживание
Getty Images/Global Images Ukraine

Аутсайдер Чемпионшипа Плимут сыграл матч чемпионата Англии против конкурента в борьбе за выживание Дерби.

Украинский защитник хозяев Максим Таловеров отыграл весь матч, однако команда уступила со счетом 2:3, хотя по ходу встречи сделала камбэк, пропустив два гола.

Плимут с 33 очками остается последним, а Дерби набирает 38 пунктов и идет 22-м. Плтимут отстает от спасительной 21-й позиции на шесть очков.

Чемпионшип. 38-й тур

Плимут – Дерби 2:3
Голы: Бунду, 38, Филлипс, 46 (в свои ворота) – Харнесс, 11, 88, Армстронг, 26

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Плимут Максим Таловеров Дерби Каунти Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Були в мене думки, що Плімут вибереться, але схоже, що ні. Бо треба саме в таких лобових матчах перемагати. А тут битву лоб у лоб виграли барани)
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